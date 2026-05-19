Рада готує нові правила фінмоніторингу для PEP

В Україні готують зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу, які мають зменшити кількість безпідставних відмов банків у наданні послуг політично значущим особам (PEP). Про це йдеться у законопроєкті № 15252 , який передбачає запровадження єдиного державного порядку оцінки ризиків для таких клієнтів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документ має зобов’язати банки відмовитися від практики автоматичного блокування рахунків або відмов у фінансовому обслуговуванні PEP без належного обґрунтування.

Згідно із запропонованими змінами, банки повинні будуть у письмовій формі пояснювати причини відмови у наданні фінансових послуг. Надати таке обґрунтування фінустанови мають упродовж п’яти робочих днів.

Читайте також: Експосадовцям пом'якшать правила фінансового моніторингу: що відомо

Окремо законопроєкт передбачає механізм оскарження рішень банків. Якщо клієнт вважатиме дії фінустанови необґрунтованими, він зможе звернутися до державного регулятора.

У такому випадку регулятор буде зобов’язаний розглянути скаргу протягом 30 днів і надати мотивований висновок.

Нагадаємо

Раніше НБУ наголосив, що банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (politically exposed person, PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг.