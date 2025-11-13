Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 9:40

У США завершився найдовший в історії шатдаун

Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування, поклавши край найтривалішому в історії країни шатдауну — зупиненню роботи федерального уряду.

Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування, поклавши край найтривалішому в історії країни шатдауну — зупиненню роботи федерального уряду.

Документ, схвалений обома палатами конгресу (сенатом та палатою представників), передбачає фінансування до 30 січня 2026 року і дозволяє негайно відновити роботу федеральних відомств, яка була паралізована понад 40 днів.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кінець шатдауну

Документ, схвалений обома палатами конгресу (сенатом та палатою представників), передбачає фінансування до 30 січня 2026 року і дозволяє негайно відновити роботу федеральних відомств, яка була паралізована понад 40 днів.

Рекордний шатдаун став результатом багатотижневого політичного протистояння між республіканцями та демократами.

У попередні сім років США вдавалося уникати повномасштабних шатдаунів.

Роботу уряду припиняли лише частково, оскільки конгресмени ухвалювали тимчасові бюджетні резолюції (Continuing Resolution, CR), продовжуючи переговори щодо основного фінансового документу. Однак цього разу всі спроби прийняти таку резолюцію провалилися в сенаті через брак голосів: для подолання процедурних перешкод було потрібно 60 голосів, а республіканці мали лише 53, один з яких виступав проти білля. Демократи досі відмовлялися підтримувати документ без гарантій продовжити Obamacare.

Ухвалення законопроєкту стало можливим, коли група поміркованих демократів та один незалежний сенатор відхилилися від партійної лінії. Незважаючи на жорстку критику з боку прогресивного крила Демпартії, вони заявили, що подальше затягування кризи не приведе до кращого результату. У результаті закон підтримали 60 сенаторів. 12 листопада його затвердила палата представників, а згодом підписав Трамп.

Крім тимчасового фінансування у документі закріплено три пакети річних асигнувань — для військового будівництва, потреб законодавчої влади та Міністерства сільського господарства.

Закон також гарантує відновлення на посаді держслужбовців, які отримали повідомлення про звільнення, та виплату заборгованості із зарплат. Однак ключове питання, яке спровокувало політичну кризу, як і раніше, не вирішене: сенатори-республіканці лише пообіцяли, але не гарантували, що проведуть окреме голосування щодо продовження субсидій Obamacare.

Протягом наступних двох з половиною місяців конгресмени мають переговори про прийняття повноцінного федерального бюджету.

Чому це важливо

Завершення шатдауну дозволить уряду розпочати ліквідацію його наслідків.

Майже 700 тис. федеральних службовців були відправлені в неоплачувані відпустки, причому частина з них отримали повідомлення про звільнення. Військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, авіадиспетчери та співробітники транспортних служб були змушені працювати без зарплати.

На тлі кризи, що тривала, багато авіадиспетчерів перестали виходити на роботу або звільнилися, що призвело до скасування тисяч рейсів по всій країні. Через відсутність фінансування також виникли перебої у реалізації програми продовольчої допомоги SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), якою користуються майже 42 млн американців.

Після підписання закону про тимчасовий бюджет державні установи повернуться до звичної роботи, а з держслужбовцями розплатяться за боргами із зарплати.

Трамп також рекомендував виплатити бонуси у розмірі $10 тис. тим авіадиспетчерам, які не пропускали роботу під час шатдауну.

Крім того, двопартійна угода гарантує, що федеральні службовці, які отримали повідомлення про звільнення, збережуть свої посади.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 листопада 2025, 10:15
#
Але точно не останній:)
