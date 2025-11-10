Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%. Про це йдеться в даних Держстату.
Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9%
Що подорожчало
На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.
Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1−1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири.
Ціни на транспорт зросли на 0,1% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.
Що подешевшало
Водночас на 2,6−0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.
Чому це важливо
Темпи зростання споживчих цін в країні сповільнюються. У серпні річна інфляція знизилася до 13,2%, що є дещо кращим показником, ніж прогнозував НБУ.
Сповільнення інфляції зумовлене кількома ключовими чинниками:
- Завдяки надходженню нового врожаю суттєво сповільнилося зростання цін на сирі продукти, що, своєю чергою, стримало ціни на оброблені харчові продукти.
- Заходи НБУ та поліпшення ситуації на ринку праці сприяли зниженню базової інфляції (до 11,4% річних), що включає послуги та непродовольчі товари.
- Також зростає пропозиція робочої сили, а розрив між очікуваннями шукачів і реальними зарплатами скорочується.
Очікування НБУ
НБУ очікує, що інфляція продовжить знижуватися. Цьому сприятиме подальший вплив від нового врожаю, а також заходи регулятора для підтримання привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку.
