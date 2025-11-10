Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9%

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 — 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 — 10,2%. Про це йдеться в даних Держстату.

Що подорожчало

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%.

Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1−1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири.

Ціни на транспорт зросли на 0,1% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Що подешевшало

Водночас на 2,6−0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Чому це важливо

Темпи зростання споживчих цін в країні сповільнюються. У серпні річна інфляція знизилася до 13,2%, що є дещо кращим показником, ніж прогнозував НБУ.

Сповільнення інфляції зумовлене кількома ключовими чинниками:

Завдяки надходженню нового врожаю суттєво сповільнилося зростання цін на сирі продукти, що, своєю чергою, стримало ціни на оброблені харчові продукти.

Заходи НБУ та поліпшення ситуації на ринку праці сприяли зниженню базової інфляції (до 11,4% річних), що включає послуги та непродовольчі товари.

Також зростає пропозиція робочої сили, а розрив між очікуваннями шукачів і реальними зарплатами скорочується.

Очікування НБУ

НБУ очікує, що інфляція продовжить знижуватися. Цьому сприятиме подальший вплив від нового врожаю, а також заходи регулятора для підтримання привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку.