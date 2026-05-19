До закриття міжбанку у вівторок, 19 травня, курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
19 травня 2026, 17:34
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
|
Відкриття 19 травня
|
Закриття 19 травня
|
Зміни
|
44,13/44,16
|
44,15/44,18
|
2/2
|
51,36/51,37
|
51,29/51,31
|
7/6
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,89−44,38 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,00−44,00, євро — 51,50−51,60 грн.
Джерело: Мінфін
