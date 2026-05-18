18 травня 2026, 18:42

Вартість проїзду у Києві зросте до 30 гривень: у Кличка анонсували нові тарифи

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Який економічно обгрунтований тариф?

У КМДА розповіли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1−9 поїздок — 30 грн
  • 10−19 — 28,90 грн
  • 20−29 — 27,80 грн
  • 30−39 — 26,60 грн
  • 40−49 — 25,50 грн
  • 50 поїздок — 25 грн

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3−23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

  • 46 поїздок — 1 088 грн;
  • 62 поїздки — 1 463 грн;
  • 92 поїздки — 2 156 грн;
  • 124 поїздки — 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

  • на 24 години — 375 грн;
  • на 48 годин — 563 грн;
  • на 72 години — 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 7

BigBend
BigBend
18 травня 2026, 19:17
>студенти 50%
>учні 25%

Зате пенсіонери можуть безкоштовно кататись весь день. Якщо країна обирає минуле замість майбутнього — в минулому і лишиться.
Klimo
Klimo
18 травня 2026, 20:11
Проблема в пенсионерах? В Мадриде 3−4 евро в месяц для них.
BigBend
BigBend
18 травня 2026, 20:39
#
Проблема в «безкоштовно». «Безкоштовного» в світі не існує.
ccc2013
ccc2013
18 травня 2026, 19:21
#
Маршрутки одразу піднімуть ціни до 50 гривень…
akaMIK
akaMIK
18 травня 2026, 19:58
#
Давно пора
Romanenkas17
Romanenkas17
18 травня 2026, 20:31
#
Давно пора, за европу боремось, а тут совок цей дешевий! Потрібно ставити вище собівартості, хоч по 50, а не ці копійки!
BigBend
BigBend
18 травня 2026, 20:40
#
Ти дізнайся, скільки в твоїй Москві проїзд коштує. Чи вас з провінції не пускають в столицю?
