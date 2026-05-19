Bitget запускає програму UEX Jumpstart із призовим фондом 430 000 USDT

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 травня 2026, 15:15

Bitget запускає програму UEX Jumpstart із призовим фондом 430 000 USDT

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про запуск програми UEX Jumpstart — мультипродуктової ініціативи для онбордингу користувачів із загальним призовим фондом 430 000 USDT, що охоплює криптоф’ючерси, дорогоцінні метали, акції та CFD.

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про запуск програми UEX Jumpstart — мультипродуктової ініціативи для онбордингу користувачів із загальним призовим фондом 430 000 USDT, що охоплює криптоф’ючерси, дорогоцінні метали, акції та CFD.

Програма триватиме з травня по червень і спрямована на ознайомлення нових користувачів із мультиактивною екосистемою Bitget, що активно розширюється. Вона об'єднує активності за чотирма ключовими продуктовими напрямами в єдину структуру. Замість фокусу на одному класі активів, ініціатива дозволяє користувачам досліджувати різні ринки та зрозуміти, як торгівля дедалі більше виходить за межі окремих категорій активів.

Запуск відбувається на тлі диверсифікації глобальної торгової активності. Раніше цього року Bitget повідомила, що некриптовалютні активи становили до 40% загального обсягу торгів у першому кварталі 2026 року, переважно за рахунок сировинних товарів і традиційних фінансових інструментів. Крім того, нещодавно денний обсяг торгів CFD на платформі перевищив $8 млрд, причому золото забезпечило 95% додаткового зростання, що підкреслює зростаючу зацікавленість користувачів поза межами крипторинку.

«Сьогодні всі говорять про диверсифікацію, — зазначилагенеральна директорка Bitget Грейсі Чен. — Користувач, який сьогодні стежить за Bitcoin, завтра може звернути увагу на золото, акції або макроекономічні події. UEX Jumpstart допомагає відкрити ці можливості в межах мультиактивної торгової екосистеми».

Програма UEX Jumpstart побудована навколо чотирьох точок входу, які поступово знайомлять користувачів із різними сегментами екосистеми Bitget:

  • Stock Weekly Jackpot — напрям для знайомства з безстроковими продуктами на акції з призовим фондом 100 000 USDT. Включає бонуси, такі як картки на довічну торгівлю без комісій і винагороди, пов’язані з акціями компаній на кшталт Tesla та NVIDIA.
  • CFD May Carnival — доступ до контрактів, пов’язаних із глобальними фінансовими ринками, із призовим фондом 100 000 USDT. Учасники отримують гарантовані винагороди за виконання базових завдань, а додаткові дії відкривають більші бонуси.
  • Metals & Commodities Futures Promotion — блок, присвячений торгівлі сировинними товарами, із фондом 60 000 USDT. Основний акцент — золото та пов’язані інструменти, включаючи винагороди в XAUT (Tether Gold).
  • Futures Rush — найбільший напрям програми з щомісячним призовим фондом 170 000 USDT. Побудований як система прогресивних завдань, що допомагає користувачам освоювати більш складні стратегії торгівлі ф’ючерсами з винагородами в BTC, ETH, XAUT та інших активах.

Разом ці чотири кампанії формують послідовний шлях входу до торгівлі різними активами — від криптовалют до акцій і сировини — відображаючи концепцію Universal Exchange, яка об'єднує раніше розрізнені ринки в єдине середовище.

У міру того як Bitget розширює свою присутність у сегментах акцій, сировинних товарів, AI-трейдингу та токенізованих активів, такі ініціативи, як UEX Jumpstart, демонструють перехід до нової моделі бірж — орієнтованої не на окремі ринки, а на пошук можливостей для користувачів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами