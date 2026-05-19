Bitget запускає програму UEX Jumpstart із призовим фондом 430 000 USDT

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про запуск програми UEX Jumpstart — мультипродуктової ініціативи для онбордингу користувачів із загальним призовим фондом 430 000 USDT, що охоплює криптоф’ючерси, дорогоцінні метали, акції та CFD.

Програма триватиме з травня по червень і спрямована на ознайомлення нових користувачів із мультиактивною екосистемою Bitget, що активно розширюється. Вона об'єднує активності за чотирма ключовими продуктовими напрямами в єдину структуру. Замість фокусу на одному класі активів, ініціатива дозволяє користувачам досліджувати різні ринки та зрозуміти, як торгівля дедалі більше виходить за межі окремих категорій активів.

Запуск відбувається на тлі диверсифікації глобальної торгової активності. Раніше цього року Bitget повідомила, що некриптовалютні активи становили до 40% загального обсягу торгів у першому кварталі 2026 року, переважно за рахунок сировинних товарів і традиційних фінансових інструментів. Крім того, нещодавно денний обсяг торгів CFD на платформі перевищив $8 млрд, причому золото забезпечило 95% додаткового зростання, що підкреслює зростаючу зацікавленість користувачів поза межами крипторинку.

«Сьогодні всі говорять про диверсифікацію, — зазначилагенеральна директорка Bitget Грейсі Чен. — Користувач, який сьогодні стежить за Bitcoin, завтра може звернути увагу на золото, акції або макроекономічні події. UEX Jumpstart допомагає відкрити ці можливості в межах мультиактивної торгової екосистеми».

Програма UEX Jumpstart побудована навколо чотирьох точок входу, які поступово знайомлять користувачів із різними сегментами екосистеми Bitget:

Stock Weekly Jackpot — напрям для знайомства з безстроковими продуктами на акції з призовим фондом 100 000 USDT. Включає бонуси, такі як картки на довічну торгівлю без комісій і винагороди, пов’язані з акціями компаній на кшталт Tesla та NVIDIA.

— напрям для знайомства з безстроковими продуктами на акції з призовим фондом 100 000 USDT. Включає бонуси, такі як картки на довічну торгівлю без комісій і винагороди, пов’язані з акціями компаній на кшталт Tesla та NVIDIA. CFD May Carnival — доступ до контрактів, пов’язаних із глобальними фінансовими ринками, із призовим фондом 100 000 USDT. Учасники отримують гарантовані винагороди за виконання базових завдань, а додаткові дії відкривають більші бонуси.

доступ до контрактів, пов’язаних із глобальними фінансовими ринками, із призовим фондом 100 000 USDT. Учасники отримують гарантовані винагороди за виконання базових завдань, а додаткові дії відкривають більші бонуси. Metals & Commodities Futures Promotion — блок, присвячений торгівлі сировинними товарами, із фондом 60 000 USDT. Основний акцент — золото та пов’язані інструменти, включаючи винагороди в XAUT (Tether Gold).

— блок, присвячений торгівлі сировинними товарами, із фондом 60 000 USDT. Основний акцент — золото та пов’язані інструменти, включаючи винагороди в XAUT (Tether Gold). Futures Rush — найбільший напрям програми з щомісячним призовим фондом 170 000 USDT. Побудований як система прогресивних завдань, що допомагає користувачам освоювати більш складні стратегії торгівлі ф’ючерсами з винагородами в BTC, ETH, XAUT та інших активах.

Разом ці чотири кампанії формують послідовний шлях входу до торгівлі різними активами — від криптовалют до акцій і сировини — відображаючи концепцію Universal Exchange, яка об'єднує раніше розрізнені ринки в єдине середовище.

У міру того як Bitget розширює свою присутність у сегментах акцій, сировинних товарів, AI-трейдингу та токенізованих активів, такі ініціативи, як UEX Jumpstart, демонструють перехід до нової моделі бірж — орієнтованої не на окремі ринки, а на пошук можливостей для користувачів.