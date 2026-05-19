Національний банк України встановив на 20 травня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,1530 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні менші ніж на копійку (-0,0061 грн).
19 травня 2026, 15:52
НБУ встановив курс валют на середу: євро подешевшало на 11 копійок
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,15 грн.
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,30 грн, що на 11 копійок менше, ніж у вівторок (51,41 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
