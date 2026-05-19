19 травня 2026, 10:02

Revolut представив фізичну криптокартку з підтримкою Dogecoin

Необанк Revolut оголосив про запуск своєї першої фізичної криптокартки з підтримкою Dogecoin. Картка дає змогу оплачувати покупки криптовалютою всюди, де приймаються Visa та Mastercard.

Необанк Revolut оголосив про запуск своєї першої фізичної криптокартки з підтримкою Dogecoin.
Фото: скріншот з відео

У фінтех-компанії презентували новинку зі слоганом «фізична криптокартка. Дуже легка. Дуже чутлива до дотиків», обігравши популярну мем-культуру навколо Dogecoin.

Серед особливостей нової картки:

  • Пряма конвертація: інтеграція балансу з Dogecoin для миттєвих розрахунків;
  • Ефектний дизайн: картка оснащена вбудованою LED-підсвіткою, яка яскраво спалахує під час кожної безконтактної оплати;
  • Безкоштовна конвертація: обмін криптовалюти на фіатні гроші під час транзакцій відбувається без додаткових комісій (у межах лімітів обраного користувачем тарифного плану).

Географія запуску

Наразі криптокартка доступна для клієнтів у Великій Британії та країнах Європейської економічної зони. Водночас сервіс поки не працює в Угорщині, Швейцарії та Португалії.

У Revolut також зазначили, що перші партії карток будуть обмеженими.

Revolut попередила про ризики криптовалют

Разом із запуском нового продукту компанія опублікувала попередження щодо ризиків інвестування у криптовалюти. У Revolut наголосили, що крипторинок залишається високоризиковим, а користувачі не повинні розраховувати на державний захист у разі втрати коштів.

Серед основних ризиків компанія назвала:

  • Високу волатильність: ціни на такі токени, як Dogecoin, можуть обрушитися за лічені хвилини.
  • Кіберзагрози: ризики хакерських атак, фішингу та інших фінансових злочинів.
  • Заморожування коштів: небезпека тимчасового блокування активів під час використання інструментів стейкінгу.
  • Проблеми з ліквідністю: відсутність гарантій того, що актив вдасться швидко продати за ринковою ціною у момент кризових збоїв.

Окремо у Revolut підкреслили, що британська система компенсації не поширюється на криптовалютні інвестиції, оскільки вони не належать до регульованих інвестиційних продуктів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Revolut зберігає стратегічний інтерес до запуску своїх фінансових послуг в Україні, попри припинення обслуговування місцевих клієнтів через вимоги національного регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
