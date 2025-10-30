Прогноз курсу долара та євро на листопад: як довго ще може падати гривня

Листопад не принесе спокою на валютні та сировинні ринки. Традиційно, перед початком нового місяця проаналізую основні фінансові тренди у світі та в Україні, а також покажу, як можна диверсифікувати свої заощадження, щоб уберегти їх від знецінення.

Світовий валютний та сировинний ринки

На засіданні ФРС США щодо відсоткових ставок 29 жовтня американський регулятор очікувано знизив свої ставки на 0,25% річних — до рівнів 3,75−4% річних, а ЄЦБ 30 жовтня, найімовірніше, збереже свої ставки в межах 2−2,4% річних.

Таким чином, розрив між дохідностями американського та європейського ринків у листопаді скорочується до менш ніж 2% річних, що за всіх інших рівних умов потенційно знижує інтерес інвесторів до долара та збільшує до євро. Але це лише теоретично.

На практиці інвесторів більше цікавить поточний стан економік ЄС та США, їхні перспективи. Але, що не менш важливо для них, то це передбачуваність. А з останнім пунктом у Америки знову буде все дуже складно: шатдаун триває, каденція нинішнього голови Федрезерва Джерома Пауелла закінчується вже у 2026 році, і, з 5 найімовірніших кандидатів на цю посаду, щонайменше 3 вже дають меседжі Дональду Трампу про свою абсолютну лояльність.

Це діючі члени ради керуючих ФРС — Мішель Боуман і Крістофер Воллер, а також економічний радник Білого дому Кевін Хассетт. Двоє інших претендентів — Кевін Ворш, який входив до ради ФРС за часів адміністрації президента США Джорджа Буша, і інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер, який лякає шанувальників конспірології. Інвестори побоюються, що імпульсивність Дональда Трампа в поєднанні з навичками таких «акул» фінансового світу, як той самий Рік Рідер, можуть поставити з ніг на голову всі розклади на фінансовому світовому ринку.

Остаточний список кандидатів міністр фінансів США Скотт Бессент хоче надати Трампу відразу після Дня подяки (27 листопада). Поки що боротьба за посаду голови ФРС розгорається неабияк, і будь-які новини щодо цього питання впливатимуть на фінансові ринки весь листопад.

На цьому тлі ЄЦБ із його більшою прогнозованістю, європейськими показниками економіки, які хоча й дещо погіршилися, виглядають для інвесторів досить привабливо.

Рівень річної інфляції в ЄС зріс до 2,6% у вересні, порівнюючи з 2,4% у серпні 2025 року. Але це нижче, порівнюючи з динамікою споживчих цін у США. До того ж інфляція ще може різко прискоритися через дію нових, вищих мит на імпорт, які хаотично запроваджує Трамп.

Індекс інфляції у ЄС

Індекс інфляції у США

Якщо додати до цього очевидну перегрітість американського фондового ринку та загрози його обвалу, держборг США, що зростає, та потенційне прийняття податкових змін, які можуть швидко довести держборг Америки до рекордного рівня в $40 трлн, інвестори в листопаді йтимуть у своїх фінансових операціях «мінним полем».

Все це означає, що, навіть попри нещодавнє падіння цін на золото та один із основних експортних сортів російської нафти, цінова ситуація щодо них у листопаді залишиться нестабільною.

Це також відразу ж позначатиметься на всіх інших сегментах світового фінансового та сировинного ринків, а також і на поведінці пари євро/долар у світі, і як наслідок — на курсі євро щодо гривні в Україні.

Графік золота

За моїм прогнозом, ціна на золото у листопаді перебуватиме в коридорі $3 850−4 300 за унцію із ситуативними щоденними коливаннями в межах $25−130 на унції на діях центробанків провідних країн світу, розвитку ситуації навколо торговельних мит та геополітичних новинах.

Щодо нафти BRENT у листопаді, я б орієнтувався на коридор від $60 до $71 за барель, а ціни на російську нафту Urals, з огляду на дії американських та європейських санкцій, можуть коливатися в межах від $52 до $63 за барель.

Вартість нафти BRENT

Для України будь-яке зниження цін на нафту завжди є позитивним, як із погляду нашої залежності від постачання енергоносіїв та їх вартості на світових ринках, так і з погляду зниження можливостей росії фінансувати війну.

Щодо пари євро/долар, то, за моїм прогнозом, у листопаді коридор за нею перебуватиме в межах від 1,151 до 1,183 долара за євро.

Графік пари євро/долар

Найменша активність щодо долара на міжнародному та українському валютному ринку спостерігатиметься 11 листопада (День ветеранів) та 27 листопада (День подяки) у США, коли ринки за американською валютою працюватимуть на умовах ТОМ.

Середня активність ринку спостерігатиметься в період із 1 до 15 листопада, коли здебільшого збурювачами спокою на ринках будуть поточні економічні дані щодо США та ЄС.

А ось друга половина листопада, до 25−26 листопада, перед Днем подяки та після нього (включно з Чорною п'ятницею, 28 листопада) мине дуже активно. Цей період супроводжується значним зростанням активності споживачів, що позначається на загальних обсягах транзакцій та угод на всіх сегментах фінансових ринків, які обслуговують ці потоки коштів.

Наприклад, витрати споживачів у «Чорну п'ятницю» у 2024 році тільки в США досягли $10,8 млрд, а обсяг онлайн-продажів у всьому світі становив рекордні $74,4 млрд.

Головним чинником нестабільності на світовому валютному ринку у листопаді 2025 року залишиться геополітика та торговельні війни США, а глобальний ризик посилення глобальної інфляції та рецесії світової економіки залишиться високим.

Саме це підтримуватиме інтерес інвесторів до золота, як захисного активу. А оскільки пара євро/долар є найзатребуванішою серед валютних пар на світових ринках, все, що відбуватиметься в геополітиці, негайно провокуватиме підвищення волатильності євро/долар у світі та позначатиметься на курсі євро в Україні.

Графік пари євро/долар із березня 2025 року (з моменту посилення тарифних війн)

Починаючи з активних торговельних воєн Дональда Трампа, долар поступово знижується щодо євро.

Курс долара та євро в Україні у листопаді

В умовах війни та жорстких валютних обмежень з боку НБУ валютний курс гривні в листопаді має три головні тригери:

стан дохідної та видаткової частини бюджету, розмір бюджетного дефіциту та джерела його покриття;

розміри ЗВР, поведінка на ринку Нацбанку з його інтервенціями та їх обсягами, ситуація з динамікою негативного сальдо торгівлі;

хід військових дій, настрої населення та бізнесу щодо купівлі та продажу валюти.

За прогнозами ЄБРР, дефіцит бюджету України досягне 22% ВВП у 2025 році, а зовнішнє фінансування становитиме щонайменше $40 млрд. Значна його частина надходить від Європейського Союзу, G7 (із використанням доходів від заморожених російських активів) та МВФ.

Негативним сигналом для всіх учасників ринку буде позиція Фонду, який уже переконав Україну збільшити прогноз додаткового фінансування майже з $38 млрд до $65 млрд до 2027 року. Тобто МВФ закладає до своїх розрахунків продовження війни щонайменше на весь 2026 рік.

На тлі зростання негативного сальдо торгівлі України за січень-вересень 2025 року (воно вже досягло $30,6 млрд) більшість компаній намагатимуться максимально закривати свої зовнішньоекономічні зобов'язання на побоюваннях девальвації гривні.

Одночасно на гривню тиснуть збільшення видаткової частини скарбниці ще на 325 млрд гривень, початок опалювального сезону і посилення атак росії на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а також кінець року, що наближається, коли держава починає закривати свої зобов'язання перед одержувачами бюджетних коштів.

Тиск на курс гривні на міжбанку спостерігається з кінця жовтня, коли курс безготівкового долара пробив поріг у 42 гривні, а євро — у 49 гривень. Зростання міжбанку періодично провокуватиме і зростання цінників готівкового ринку. А це, зі свого боку, простимулює збільшення попиту на валюту з боку громадян.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Україна залишиться дуже залежною від розмірів міжнародної допомоги та графіка її надходжень. Завдяки стабільності її надходжень НБУ має всі механізми та важелі для стримування зайвої девальвації гривні у листопаді 2025 року.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Окрім планової фінансової допомоги ЄС та співпраці з МВФ, Україна зможе отримати ще кошти за деякими програмами фінансування нашої оборонки від європейських партнерів, а також за рахунок доходів від заморожених російських активів. Хоча відкладене до грудня 2025 року рішення Євросоюзу про видачу «репараційного» кредиту в 140 млрд євро і змусить уряд «утискати» у листопаді частину необоронних бюджетних видатків.

Зростуть у листопаді і вимушені витрати резервів Нацбанку на підтримку курсу гривні на міжбанку. За моїм прогнозом, у листопаді НБУ витратить на підтримку гривні не менше ніж $3,5−3,9 млрд, порівнюючи з менш як $3 млрд у вересні.

Валютні інтервенції НБУ

Проте валютні надходження від наших західних партнерів у листопаді перекриють основну частину витрат резервів, а їх розмір на 1 грудня становитиме не менше $47−47,5 млрд. Цього буде достатньо як для підтримки фінансування критичного імпорту, так і для страхування курсу гривні на валютному ринку.

При цьому для зниження рівня диспропорцій у зовнішній торгівлі, стимулювання експортерів та збільшення доходів бюджету від митних та інших зборів, прив'язаних до офіційного курсу, Нацбанк допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро.

Це вписується у прогнозний курс уряду, закладений на 2025 рік до бюджету (середній курс на рівні 45 грн/долар та 45,6 грн/долар) на грудень. На готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 40−50 копійок вищими, ніж котирування міжбанку. І цей коридор і на міжбанку, і на готівковому ринку буде досить комфортним для всього валютного ринку України.

Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг протягом листопада перебуватимуть в межах від $155 млн до $290 млн. Пікова статистика угод на міжбанку очікується з 15 до 20 листопада, під час розрахунків компаній з бюджетом, а також наприкінці листопада, коли бізнесу потрібно буде закрити свої розрахунки з іноземними контрагентами на звітну дату.

Нацбанк змушений буде щодня виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара в межах від $45 млн до $130 млн. Цього буде цілком достатньо для контролю за курсом безготівкового долара на міжбанку.

Основними покупцями валюти на торгах будуть держструктури (зокрема, й оборонка), енергетики, торговці енергоносіями та товарами народного вжитку. Крім того, Нафтогаз докуповуватиме газ у сховища, а енергетики періодично імпортуватимуть електроенергію, що теж збільшить статистику торгів в окремі дні листопада.

Основними продавцями на ринку залишаться Нацбанк, аграрії та IT-сектор. Можливо, до них уже в листопаді приєднаються й деякі оборонні підприємства, які експортуватимуть дозволені для постачання на зовнішні ринки види озброєнь.

Значна волатильність на зовнішніх ринках щодо пари євро/долар істотно впливатиме на ціни на імпортні товари в Україні та провокуватиме додатковий інфляційний тиск на нашому внутрішньому ринку. Тому Нацбанк, за можливості, спробує згладити на нашому міжбанку не лише коливання долара, а й опосередковано стрибки євро щодо гривні.

На готівковому ринку у листопаді 2025 року тенденція перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники та каси банків знову посилиться. Обсяги такого перевищення купівлі валюти на картки та у готівковій формі над обсягами її здачі становитимуть, за моїми розрахунками, щодня від $25 млн до $95 млн, але середньоденне значення цього показника навряд чи перевищить $50−55 млн.

Багато в чому значення цього показника залежатиме від обстановки на фронтах, геополітичної обстановки навколо України та перспектив зниження інтенсивності військових дій. А також побічно — і від курсу волатильності. Якщо НБУ вдасться оперативно згладжувати стрибки курсу долара та опосередковано євро, нічого критичного у листопаді на готівковому ринку не буде.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків складе у листопаді в межах від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок.

Як диверсифікувати заощадження

Для тих, хто живе в Україні, я б розглянув таке співвідношення інструментів:

до 40−45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо деякі облігації відомих емітентів).

до 55−60% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — 45−50%, у швейцарських франках — до 10−15%, або у золоті.

Але тут варто враховувати таке: оскільки швейцарський франк в Україні на готівковому валютному ринку є валютою екзотичною, котирування його прийому/продажу у нас схильні до досить широкого розкиду. Тому потрібно уважно підходити до часу купівлі та продажу цих валют в українських обмінниках, аби підібрати оптимальний курс для здійснення необхідних операцій.

Для тих, хто проживає за кордоном, і тих, хто не планує протягом найближчого року повертатися до України, актуальне таке співвідношення:

до 60% — у національній валюті країни поточного перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у місцевій валюті).

до 40% — у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Крім того, з огляду на напружену геополітичну обстановку у світі, необхідно переглядати зазначені пропорції своїх грошових заощаджень не рідше одного разу на місяць.