Мінфін США назвав фінальних кандидатів на посаду голови ФРС

Коло кандидатів звузилося до чинних членів ради керуючих ФРС Крістофера Уоллера та Мішель Боуман, колишнього керуючого ФРС Кевіна Уорша, директора Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Хассета та топменеджера BlackRock Ріка Рідера, повідомив Бессент журналістам 27 жовтня на борту президент.

Він додав, що планує провести додатковий раунд співбесіди з кандидатами і сподівається надати президенту Дональду Трампу «гідний список» після Дня подяки.

Сам Трамп заявив журналістам, що розраховує оголосити про свій вибір до кінця 2025 року.

«Зараз у нас є людина, яка зовсім не розумна», — сказав він, знову критикуючи чинного голову ФРС Джерома Пауелла, якого він звинувачує у стримуванні економічного зростання через відмову агресивно знижувати відсоткові ставки.

Президент США підкреслив, що Бессент не залишить свою поточну посаду заради призначення до ФРС.

На початку 2026 року у ФРС звільниться місце керуючого, на яке може бути призначений наступний глава відомства, припускає Bloomberg. Повноваження Пауелла як голова Федрезерва США закінчуються у травні.

Наступне засідання ФРС відбудеться 28−29 жовтня. За даними CME, зараз трейдери закладають у котирування майже 100-відсоткову ймовірність зниження ставки на 0,25 процентного пункту у жовтні, і ще на стільки ж у грудні.