Євро не зміг потіснити долар, незважаючи на торговий хаос у США

Всупереч надіям у Європі, нестабільність американської торгової політики не допомогла євро потіснити долар на світовому ринку у 2025 році, пише Reuters із посиланням на звіт Європейського центрального банку (ЄЦБ).

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Частка євро у міжнародній валютній системі

За зведеним індексом, на кінець 2025 року частка євро в міжнародній валютній системі склала близько 20%, що лише трохи вище за рівень попереднього року і все ще приблизно на 4 процентні пункти (п.п.) нижче, ніж на піку в середині нульових.

Як зазначає Reuters, глава ЄЦБ Крістін Лагард уже довгий час стверджує, що євро може стати життєздатною альтернативою долару, особливо в умовах, коли непередбачувана політика США створила глобальний момент для євро. Однак для цього, на її думку, європейським політикам потрібно провести фінансові реформи, передає її позицію агентство.

Зі статистики ЄЦБ випливає, що у глобальних валютних резервах частка євро за постійним обмінним курсом навіть знизилася на 0,5 в.п., до 20,2%. Через зростання геополітичної напруженості центробанки та приватні інвестори у 2025 році воліли купувати золото. З урахуванням зростання ціни на дорогоцінний метал, частка золота в резервах перевищила частки євро і казначейських облігацій США.

«Зміни у глобальній геополітичній обстановці наголошують на важливості посилення міжнародної ролі євро. Євро має можливість підвищити свою привабливість на глобальному рівні — за умови, що європейські політики створять необхідні умови і перейдуть від слів до справи», — заявила Лагард у преамбулі до доповіді. Зокрема, вона закликала завершити створення єдиного ринку капіталу, щоби «розкрити повний потенціал Європи».

2025 року президентом США став Дональд Трамп, який виступає за протекціоністську політику. Зокрема, у квітні минулого року він анонсував значне підвищення тарифів на імпортні товари з більшості країн світу, що викликало занепокоєння ринками. Згодом введені Трампом мита були визнані незаконними та скасовані американськими судами. На цьому фоні курс долара падав щодо інших валют.

На початку червня 2026 року шість найбільших економік ЄС домовилися про створення централізованого нагляду за ринком капіталу, що наблизило його об'єднання.

Екологія та ШІ підвищили роль євро на борговому ринку

Проте в інших сегментах євро покращило показники. Так, видачі кредитів та випуски облігацій, номінованих у євро, досягли історичного максимуму з моменту створення валюти — у сумі понад $1,1 трлн. за рік або близько 30% від загального обсягу.

Як пояснює ЄЦБ, корпорації активно займали в євро через історично низькі спреди та інвестиційний бум, викликаний штучним інтелектом. Так, лише одна материнська компанія Google, Alphabet, у рамках двох угод залучила близько 13 млрд. євро. Це був її перший випуск, номінований у європейській валюті, наголосив ЄЦБ.

Крім того, обсяг паперів у євро вперше перевищив обсяг доларових на ринку облігацій на проекти в галузі екології та сталого розвитку (зелені облігації). Лідерство Європи на цьому ринку ЄЦБ вважає за можливість для подальшої експансії євро.

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