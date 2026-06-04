Всупереч надіям у Європі, нестабільність американської торгової політики не допомогла євро потіснити долар на світовому ринку у 2025 році, пише Reuters із посиланням на звіт Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Євро не зміг потіснити долар, незважаючи на торговий хаос у США
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Частка євро у міжнародній валютній системі
За зведеним індексом, на кінець 2025 року частка євро в міжнародній валютній системі склала близько 20%, що лише трохи вище за рівень попереднього року і все ще приблизно на 4 процентні пункти (п.п.) нижче, ніж на піку в середині нульових.
Як зазначає Reuters, глава ЄЦБ Крістін Лагард уже довгий час стверджує, що євро може стати життєздатною альтернативою долару, особливо в умовах, коли непередбачувана політика США створила глобальний момент для євро. Однак для цього, на її думку, європейським політикам потрібно провести фінансові реформи, передає її позицію агентство.
Зі статистики ЄЦБ випливає, що у глобальних валютних резервах частка євро за постійним обмінним курсом навіть знизилася на 0,5 в.п., до 20,2%. Через зростання геополітичної напруженості центробанки та приватні інвестори у 2025 році воліли купувати золото. З урахуванням зростання ціни на дорогоцінний метал, частка золота в резервах перевищила частки євро і казначейських облігацій США.
«Зміни у глобальній геополітичній обстановці наголошують на важливості посилення міжнародної ролі євро. Євро має можливість підвищити свою привабливість на глобальному рівні — за умови, що європейські політики створять необхідні умови і перейдуть від слів до справи», — заявила Лагард у преамбулі до доповіді. Зокрема, вона закликала завершити створення єдиного ринку капіталу, щоби «розкрити повний потенціал Європи».
- 2025 року президентом США став Дональд Трамп, який виступає за протекціоністську політику. Зокрема, у квітні минулого року він анонсував значне підвищення тарифів на імпортні товари з більшості країн світу, що викликало занепокоєння ринками. Згодом введені Трампом мита були визнані незаконними та скасовані американськими судами. На цьому фоні курс долара падав щодо інших валют.
- На початку червня 2026 року шість найбільших економік ЄС домовилися про створення централізованого нагляду за ринком капіталу, що наблизило його об'єднання.
Екологія та ШІ підвищили роль євро на борговому ринку
Проте в інших сегментах євро покращило показники. Так, видачі кредитів та випуски облігацій, номінованих у євро, досягли історичного максимуму з моменту створення валюти — у сумі понад $1,1 трлн. за рік або близько 30% від загального обсягу.
Як пояснює ЄЦБ, корпорації активно займали в євро через історично низькі спреди та інвестиційний бум, викликаний штучним інтелектом. Так, лише одна материнська компанія Google, Alphabet, у рамках двох угод залучила близько 13 млрд. євро. Це був її перший випуск, номінований у європейській валюті, наголосив ЄЦБ.
Крім того, обсяг паперів у євро вперше перевищив обсяг доларових на ринку облігацій на проекти в галузі екології та сталого розвитку (зелені облігації). Лідерство Європи на цьому ринку ЄЦБ вважає за можливість для подальшої експансії євро.
Коментарі - 2
особисто я 0 збираюсь тримати в євро, а усі євро продам на гривні і куплю гривневих ОВДП
усі ринки показують ціни відносно долару, не євро, не єни, не юані
ну і за кордоном не треба мати єври, а прямо картою монобанку платити гривньою можна через термінали.