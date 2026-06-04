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4 червня 2026, 9:25

єОселя дешевша за оренду: у яких містах іпотека стала вигіднішою

У частині міст України щомісячний платіж за програмою іпотеки «єОселя» вже є нижчим або співставним із вартістю оренди житла. У прифронтових регіонах оренда при цьому залишається значно дешевшою через нижчий попит і безпекові ризики. Про це йдеться в дослідженні «OLX Нерухомість».

У частині міст України щомісячний платіж за програмою іпотеки «єОселя» вже є нижчим або співставним із вартістю оренди житла.

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Що порівнювали аналітики

Аналітики порівняли медіанну вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир в обласних центрах із орієнтовними щомісячними платежами за іпотекою в межах програми «єОселя» зі ставкою 7% річних на 20 років. У розрахунках використані дані за квітень 2026 року та оцінки платежів від «Ощадбанку».

За підсумками аналізу, у більшості відносно безпечних регіонів виплати за кредитом або приблизно дорівнюють оренді, або перевищують її в середньому на 10−20%.

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Різниця між орендою та іпотекою

Водночас у низці міст Західної України різниця між орендою та іпотекою є меншою або на користь купівлі житла:

  • Платіж «єОселі» у Львівській області — 17100 грн, оренда у Львові — 19395 грн
  • Платіж «єОселі» в Івано-Франківській області — 14700 грн, оренда в Івано-Франківську — 17203 грн
  • Платіж «єОселі» у Волинській — 14000 грн, оренда у Луцьку — 15000 грн
  • Платіж «єОселі» у Києві — 18300 грн, оренда — 16000 грн

Зауважимо, що ціна вказана за однокімнатну квартиру. Подібна ситуація фіксується і в інших великих містах, де кредитні платежі переважно перевищують орендні витрати.

Натомість у прифронтових містах оренда залишається суттєво дешевшою за іпотечні платежі:

  • Платіж «єОселі» у Харкові — 10600 грн, оренда — 6500 грн
  • Платіж «єОселі» у Сумах — 11500 грн, оренда — 6800 грн
  • Платіж «єОселі» у Миколаєві — 11110 грн, оренда — 6200 грн

У «OLX Нерухомість» зазначають, що в багатьох регіонах витрати на купівлю житла вже наблизилися до вартості оренди, а в окремих випадках можуть бути навіть вигіднішими в довгостроковій перспективі за умови наявності початкового внеску.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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