Пенсіонерам перерахують виплати у червні: хто отримає надбавки та доплати

У червні частина українських пенсіонерів побачить збільшені виплати. Перерахунок стосуватиметься працюючих пенсіонерів, а також громадян, які досягли визначеного законом віку, пише видання Експерт.

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Що відомо про підвищення

Загального підвищення пенсій з 1 червня в Україні не передбачено. Водночас окремі категорії пенсіонерів отримають додаткові нарахування.

Йдеться насамперед про громадян, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати. Якщо станом на квітень вони набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу, Пенсійний фонд проведе для них перерахунок виплат.

Разом з оновленою пенсією такі громадяни отримають доплати одразу за два попередні місяці — квітень і травень. Затримка пояснюється тим, що роботодавці подають звітність щодо сплати єдиного соціального внеску із запізненням, а необхідні дані надходять до Пенсійного фонду лише в другій половині травня.

Також у червні продовжать нараховувати вікові надбавки пенсіонерам, які досягли відповідного віку.

Розміри доплат становлять:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Надбавку починають виплачувати не з початку місяця, а з дня народження пенсіонера. Якщо людина досягає відповідного віку, наприклад, 20 числа, то за перший місяць отримає лише частину доплати за дні, що залишилися до кінця місяця.

У Пенсійному фонді також нагадують, що вікові надбавки не підсумовуються. Після переходу до наступної вікової категорії пенсіонеру доплачують лише різницю між попереднім і новим розміром надбавки.

Такий самий механізм застосовується і після досягнення 80-річного віку.