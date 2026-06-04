США ввели санкції щодо найбільшої криптовалютної біржі Ірану

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 червня 2026, 9:02

США ввели санкції щодо найбільшої криптовалютної біржі Ірану

Сполучені Штати ввели санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex, повідомляється на сайті міністерства фінансів США у вівторок, 2 червня.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex, повідомляється на сайті міністерства фінансів США у вівторок, 2 червня.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Стверджується, що ця біржа допомагає іранському уряду та державним установам оминати західні санкції.

«Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використати технології цифрових активів для власного корупційного порядку денного, включаючи уникнення санкцій та виведення багатства з країни», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як Nobitex допомагає режиму

За даними Мінфіну США, у 2025 році біржа Nobitex опрацювала понад 50 відсотків усіх надходжень цифрових активів з Ірану, сприяла платежам, пов'язаним з терористичною діяльністю Ірану, зусиллям щодо ухилення від санкцій та транзакцій, пов'язаних із Корпусом вартових.

Крім того, повідомляється, що Nobitex допомогла центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, які використовувалися для підтримки різкого падіння вартості іранського ріалу.

Читайте також: Відтік криптовалюти з найбільшої біржі Ірану Nobitex зріс на 700% — Elliptic

«Після початку бойових операцій США в Ірані Nobitex відіграла певну роль у захисті та виведенні активів та коштів з Ірану для захисту багатства режиму, незважаючи на відключення Інтернету», — зазначили у міністерстві.

У список санкцій внесені голова правління, співзасновник і колишній генеральний директор Nobitex Амір Хоссейн Рад, співзасновники Nobitex Мохаммад Алі Агамір Мохаммад Алі і Сейд Мохаммад Агамір Мохаммад Алі, чинний генеральний директор Сейїд Алі Хої.

Читайте також: Стало відомо, хто заснував найбільшу криптобіржу Ірану

Також до списку санкцій США потрапили інші іранські криптовалютні біржі — Wallex, Bitpin та Ramzinex.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами