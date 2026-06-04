США ввели санкції щодо найбільшої криптовалютної біржі Ірану

Сполучені Штати ввели санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex, повідомляється на сайті міністерства фінансів США у вівторок, 2 червня.

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Що відомо

Стверджується, що ця біржа допомагає іранському уряду та державним установам оминати західні санкції.

«Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використати технології цифрових активів для власного корупційного порядку денного, включаючи уникнення санкцій та виведення багатства з країни», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Як Nobitex допомагає режиму

За даними Мінфіну США, у 2025 році біржа Nobitex опрацювала понад 50 відсотків усіх надходжень цифрових активів з Ірану, сприяла платежам, пов'язаним з терористичною діяльністю Ірану, зусиллям щодо ухилення від санкцій та транзакцій, пов'язаних із Корпусом вартових.

Крім того, повідомляється, що Nobitex допомогла центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, які використовувалися для підтримки різкого падіння вартості іранського ріалу.

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«Після початку бойових операцій США в Ірані Nobitex відіграла певну роль у захисті та виведенні активів та коштів з Ірану для захисту багатства режиму, незважаючи на відключення Інтернету», — зазначили у міністерстві.

У список санкцій внесені голова правління, співзасновник і колишній генеральний директор Nobitex Амір Хоссейн Рад, співзасновники Nobitex Мохаммад Алі Агамір Мохаммад Алі і Сейд Мохаммад Агамір Мохаммад Алі, чинний генеральний директор Сейїд Алі Хої.

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Також до списку санкцій США потрапили інші іранські криптовалютні біржі — Wallex, Bitpin та Ramzinex.