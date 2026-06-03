Mastercard робить ставку на стейблкоїни та розширює блокчейн-розрахунки

Платіжний гігант Mastercard розширює свою розрахункову мережу для підтримки регульованих стейблкоїнів. Цей крок може допомогти інтегрувати блокчейн-платежі ще глибше у внутрішню архітектуру глобальної фінансової системи, повідомляє CoinDesk.

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У середу, 3 червня, Mastercard анонсувала запуск нових варіантів взаєморозрахунків для банків, що випускають картки, та компаній, які приймають платежі. Тепер фінансові установи зможуть переказувати кошти між собою цілодобово — навіть у вихідні чи святкові дні. Для цього вони зможуть використовувати не лише звичайну валюту, а й цифрові стейблкоїни через блокчейн-мережі.

Нові інструменти працюватимуть паралельно з традиційними процесами фіатних розрахунків і покликані надати фінансовим установам більше гнучкості в управлінні ліквідністю.

На початковому етапі Mastercard підтримуватиме транзакції з використанням таких стейблкоїнів, як

USDC від Circle,

PYUSD, USDG та USDP від Paxos,

RLUSD від Ripple,

SoFiUSD від SoFi.

Ці цифрові активи будуть доступні в різних блокчейн-мережах, включаючи Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polygon (POL), Base, Arbitrum (ARB) та XRPL.

Хоча це оголошення може здатися суто технічним, воно відображає масштабніші зміни на фінансових ринках. Зазвичай карткові транзакції авторизуються миттєво, але остаточні розрахунки між банками та платіжними провайдерами часто відбуваються пізніше, пакетами, і обмежені годинами роботи банків. Нова модель Mastercard наближає мережу до концепції «завжди ввімкнених» фінансів, де передача та розрахунок вартості можуть здійснюватися цілодобово.

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«Наступний етап впровадження стейблкоїнів пов'язаний із їхньою реальними користю для бізнесу. Особливо в царині фінансових розрахунків, де швидкість та ліквідність мають вирішальне значення», — зазначив у своїй заяві Радж Дхамодхаран, виконавчий віцепрезидент Mastercard з питань блокчейну та цифрових активів.

Довгий час стейблкоїни використовувалися переважно для торгівлі криптовалютою. Проте зараз банки, платіжні фірми та інвестиційні менеджери дедалі частіше розглядають їх як повноцінні розрахункові активи, здатні миттєво переказувати гроші через кордон в обхід традиційних банківських графіків.

Цей запуск відбувається на тлі загострення конкуренції між платіжними мережами та фінансовими інститутами, які прагнуть модернізувати інфраструктуру взаєморозрахунків.

Компанії Circle, Ripple, Paxos та інші емітенти стейблкоїнів усе активніше позиціонують свої продукти як альтернативу застарілим системам кореспондентських банківських зв'язків для транскордонних переказів та казначейських операцій.

Очікується, що серед перших фінансових установ, які підтримають розрахунки в стейблкоїнах у США та Латинській Америці, будуть такі компанії, як Cross River, Lead Bank, CBW Bank, ARQ та Nuvei.