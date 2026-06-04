У Німеччині зростає кількість людей, які живуть у злиднях

Число людей, які живуть у злиднях у Німеччині, зростає, свідчить нове дослідження. Близько 13,3 млн осіб у ФРН живуть у злиднях, рівень бідності піднявся до 16,1 відсотка, йдеться в доповіді Німецької паритетної спілки благодійних організацій, опублікованій у вівторок, 2 червня, пише DW.

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Рівень бідності зростає

Як випливає з доповіді, майже кожен п'ятий мешканець Німеччини старше 65 років живе у бідності — рівень бідності у цій групі досяг 19,5%, серед жінок старше 75 років він становить 21,3%. Особливо високий ризик бідності в одиноких людей — 30,3%, і в одиноких батьків — 28,9%. Бідність зростає у всіх групах населення, але особливо помітна серед літніх, жінок та одиноких батьків.

Істотні матеріальні поневіряння

Наслідки бідності давно виявляються у повсякденному житті — за кухонним столом, у магазині, у питанні про те, чи можна дозволити собі повноцінне харчування, заявив виконавчий директор спілки Йоахім Рок.

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За його словами, 4,6 млн осіб живуть в умовах суттєвих матеріальних поневірянь, мільйони не можуть дозволити собі непередбачені витрати, економлять на опаленні та відмовляються від участі у громадському житті.

Регіональні відмінності

Соціальне розшарування посилюється й у регіональному розрізі: у Баварії у злиднях живе приблизно кожен восьмий, у Саксонії-Анхальті — кожен п'ятий, а Бремені — кожен четвертий. Бідність таким чином «давно стала питанням місця проживання», наголошується в доповіді.

«Той, хто в кризу продовжує демонтувати соціальну державу, той поглиблює кризу. Федеральний уряд зобов'язаний зупинити цей курс і, нарешті, проводити політику, яка бореться з бідністю, а не керує нею», — наголосив глава Німецького паритетного союзу благодійних організацій, коментуючи плани радикальних реформ систем соціального забезпечення Німеччини, які обговорювали.

Для порівняння: у 2025 році союз оцінював загальний рівень бідності в Німеччині у 15,5%, а у 2024 — у 14,4%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в ході опитування, проведеного 10 січня Німецьким центром досліджень інтеграції та міграції (DEZIM), 21 відсоток респондентів у ФРН заявили, що подумують про еміграцію. Серед опитаних без міграційного минулого цей показник становив 17 відсотків.

Серед людей, які переїхали до Німеччини з інших країн, понад третина — 34% — думають про те, щоб її покинути. Серед їхніх дітей та онуків іммігрантів частка таких людей ще вища — 37 відсотків. При цьому лише 2% опитаних мають конкретні плани, пов'язані з еміграцією.