До закриття міжбанку у середу, 3 червня, курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
3 червня 2026, 17:37
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 3 червня
|
Закриття 3 червня
|
Зміни
|
44,32/44,35
|
44,34/44,37
|
2/2
|
51,49/51,51
|
51,46/51,47
|
¾
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,10−44,55 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,25−44,25, євро — 51,65−51,75 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі