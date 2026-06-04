Курс валют на 4 червня: євро в банках подешевшало на 10 копійок

У четвер, 4 червня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,05−44,55 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,25−44,30, євро — 51,65−51,76 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,34−44,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,48−51,50 грн/євро.

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