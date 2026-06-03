З початку року до загального фонду держбюджету надійшло 1,36 трлн гривень

За оперативними даними Державної казначейської служби, за травень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 318,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

68,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

53,1 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

36,7 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

23 млрд грн — акцизного податку;

20,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,6 млрд грн, відшкодовано — 22 млрд грн);

6,5 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;

5 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

2,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Крім того, у травні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 73,1 млрд грн від Національного банку України, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету у травні стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 21,7 млрд гривень.

Загалом, за підсумками травня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 417,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-травень 2026 року:

За оперативними даними Казначейства, за січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,36 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

258 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

180,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

167,5 млрд грн — ПДФО та військовий збір;

132,7 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів, (зібрано 231,1 млрд грн, відшкодовано — 98,4 млрд грн);

123,6 млрд грн — акцизний податок;

25,1 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

19,9 млрд грн — рентна плата за користування надрами;

10,1 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку.

Важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету у січні-травні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 249,9 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку НБУ в сумі 146,1 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-травня 2026 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,8 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,25 трлн грн, у тому числі загального фонду — 1,8 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2026 року склали 301,7 млрд грн, з яких 63,6 млрд грн надійшло у травні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2026 року становили 260,6 млрд грн, або 36,1 % від запланованих на цей період.

Із зовнішніх джерел надійшло 68,2 млрд грн (або близько $1,6 млрд), зокрема:

65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ;

2,03 млрд грн (46,7 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

0,4 млрд грн (8,13 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN);

0,26 млрд грн (5,95 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)».

Платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2026 року склали 229 млрд грн (99 % плану), платежі з обслуговування — 143,8 млрд грн (92,7 % плану).