На валютний ринок України виходять нові продавці та покупці: що буде з курсом

Перший повний робочий тиждень травня на світовому валютному ринку мине під знаком корекції: свої позиції продовжать коригувати інвестори, які зробили ставки на «сміливіші» рішення Федрезерва. Зміниться поведінка деяких великих клієнтів на вітчизняному валютному ринку. Про те, чому це станеться і як вплине на курс, розповім детальніше.

Міжнародний ринок

Наприкінці квітня своє слово щодо відсоткових ставок сказали Федрезерв США та ЄЦБ. З огляду на війну, що триває на Близькому Сході, збереження високих цін на нафту і подорожчання в рази світової логістики через блокування Ормузької затоки, обидва регулятори вважали за краще залишити свої ставки на попередньому рівні. ФРС США — на рівні 3,5−3,75% річних, ЄЦБ - від 2% до 2,4% річних. Тобто «статус кво» у різниці вартості грошей на американському та європейському ринках збережено.

Для ЄС це був поки що досить спрогнозований крок, навіть попри прискорення інфляції в Євросоюзі на тлі подорожчання енергоносіїв. А ось для США таке рішення американського регулятора склалося на тлі значної кількості чинників, які не завжди афішувалися.

З одного боку, чинний голова ФРС Джером Пауелл перед закінченням своєї каденції виявив принциповість і, попри тиск, не пішов на поводі бажань американського президента Дональда Трампа знизити вартість обслуговування держборгу. Регулятор вважав, що для зниження ставок, як і раніше, немає економічних передумов.

Щобільше, Джером Пауелл дав чітко зрозуміти, що після звільнення посади керівника ФРС США залишиться в раді керуючих до кінця своїх повноважень, тобто до 2028 року. І це заспокоїло інвесторів, котрі побоювалися «ручного управління» ФРС США Дональдом Трампом через нового голову регулятора (ним стане Кевін Ворш).

З іншого боку, інфляція у США набирає обертів через різке подорожчання нафти, у чому виборці дедалі частіше відверто звинувачують президента США. Вже на початку квітня 2026 року річна інфляція в США прискорилася до 3,3% і досягла максимуму з травня 2024 року. Очікування споживачів щодо інфляції зросли до 4,8%. Тому рішення ФРС про збереження ставок можна вважати консервативним, оскільки радикальним кроком було б збільшити ставки на 0,25% — до рівнів 3,75−4% річних. Але чиновники Федрезерва вирішили поки що все ж таки не ризикувати і не «підривати» фондовий ринок, насамперед — ринок трежеріс.

При цьому частина спекулянтів і деяких агресивних інвесторів робили ставку на те, що ФРС буде «сміливішим», чого не сталося. Тому цього тижня продовжиться коригування позицій багатьох великих гравців світового ринку на останніх рішеннях ФРС США та ЄЦБ. Це впливатиме на поведінку пари євро/долар. За моїми прогнозами, коридор за євро/долар у період із 4 до 8 травня перебуватиме в межах від 1,161 до 1,187 долара за євро.

Конфлікт, що триває на Близькому Сході, та відсутність вільного судноплавства в Ормузькій протоці продовжать тиснути на нафтові ціни і світовий ринок золота. За моїми прогнозами, вартість нафти BRENT із 4 до 8 травня перебуватиме в межах $96−129 за барель, а ціна золота - у коридорі від $4 460 до $4 890 за унцію.

Як і практично весь квітень, геополітичні та економічні новини зі США та Європи залишаться основними драйверами для всіх сегментів світового сировинного, фондового та валютного ринків.

Український валютний ринок

Розморожування 90-мільярдного кредиту для України від ЄС, збереження поточної облікової ставки НБУ, подальше послаблення валютних обмежень та нова можливість для деяких оборонних підприємств торгувати на світовому ринку узгодженим із Міноборони озброєнням внесе у травні деякі зміни у поведінку частини великих клієнтів.

З одного боку, потенційно, окрім аграріїв, айтівців, металургів і самого Нацбанку, на міжбанку незабаром можуть з'явитися, як продавці валютного виторгу, і українські компанії-експортери продукції подвійного призначення. Приріст валютних надходжень завжди був позитивним чинником для нашого валютного ринку.

З іншого боку, деякі останні валютні послаблення Нацбанку можуть збільшити попит на валюту як із боку окремих груп фізичних осіб, так і деяких оборонних підприємств.

Поки що ринок адаптується до нових умов, і на першому етапі Нацбанку роботи тільки додасться. Особливо щодо згладжування впливу на курс ситуативного попиту та пропозиції на валютному міжбанку у різні дні торгів. Це не критично, українські банки, НБУ і самі клієнти вже загартовані будь-якими ковідними, а потім і воєнними викликами. Але подібна адаптація вимагатиме часу.

Серед нових додаткових українських чинників, які впливатимуть на валютний ринок, я б ще виділив:

Проведення клієнтами своїх господарських операцій, характерних для першої декади кожного місяця (розрахунки з персоналом за минулий місяць, закупівлі сировини та матеріалів, оплати оренди тощо). Це вимагатиме від компаній наявності додаткових обсягів гривні, а отже, експортери активно продаватимуть валютний виторг, а імпортери матимуть менше вільної гривні на купівлю валюти. Таким чином, тиск на курс на міжбанку за рахунок цього чинника дещо знизиться.

Відкриття нових місячних лімітів на купівлю валюти для населення на картки у сумі до 50 тисяч гривень та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на поповнення валютних депозитів від 3-х місяців. Це збільшить ситуативний попит на валюту з боку банків на міжбанку, оскільки їм для виконання подібних операцій з клієнтами-фізособами знадобиться задіяти свою валютну позицію, яку вони потім відкуплятимуть на міжбанку.

Але, судячи з того, як після закінчення періоду стрибків курсу долара та євро громадяни припинили активно скуповувати валюту, зараз значного перекосу між попитом та пропозицією ВКВ із боку населення не буде.

Інтервенції НБУ та обсяги торгів. Попри деякі вищезгадані позитивні новини, перевищення попиту на валюту над її пропозицією на міжбанку збережеться. За моїми прогнозами, з 4 до 8 травня Нацбанку для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити щонайменше $670 млн — 930 млн.

Регулятор продовжить практично щодня бути присутнім на торгах, але спробує втручатися в ситуацію з інтервенціями з продажу долара рідше, тільки якщо тренд за курсом долара ситуативно виходитиме за траєкторію, яку Нацбанк вважатиме прийнятною. Тобто політика «гнучкого курсоутворення» продовжить цього тижня визначати тренд на валютному ринку України. За моїм прогнозом, цього тижня обсяги угод на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, перебуватимуть в межах від $210 млн до $300 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 4−8 травня

Міжбанк

За рахунок присутності на міжбанку Нацбанку та його періодичних інтервенцій ситуація на торгах залишиться під повним контролем регулятора.

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,161 до 1,187 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,50 до 44,20 гривень, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,20 до 52 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 25 копійок, і за євровалютою — в межах від 20 до 50 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,20 до 44,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,30 до 44,40 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,00 до 52,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,10 до 52,10 гривень.

Попри дуже непросту ситуацію у світі та в Україні цього тижня, особливої загрози для девальвації гривні вочевидь немає. Щобільше, через низку ситуативних причин гривня цими днями почуватиметься досить впевнено як на міжбанку, так і на готівковому ринку.