2 травня 2026, 15:06

Ставку ПДФО збільшать з 5% до 10%: Южаніна розповіла, як змінять законопроєкт про податок на ОLX

У Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики готують зміни до законопроєкту щодо оподаткування доходів громадян, отриманих через цифрові платформи — зокрема такі як OLX та Prom.ua, та щодо оподаткування товарів у посилках. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ци фрові платформи

До другого читання пропонується замість ставки 5% ПДФО та 5% військового збору з доходів громадян, отриманих через цифрові платформи, встановити ставку 10% ПДФО. А суму податку вже потім розподіляти у загальний фонд бюджету та у спеціальний фонд для потреб ЗСУ.

«Але ця пропозиція потребує внесення змін до Бюджетного кодексу, що треба приймати окремим законом, якого ще немає та невідомо коли він з'явиться», — підкреслила Южаніна.

За її словами, пропозиція щодо чіткої прив'язки набрання чинності такими нормами Податкового кодексу до прийняття змін до Бюджетного кодексу поки не підтримується.

Також до другого читання планується врахування великої кількості додаткових норм, не пов'язаних з цифровими платформами.

Читайте також: Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни

Оподаткування товарів у посилках

Окремо обговорюється новий підхід до оподаткування товарів у міжнародних посилках. Пропонується запровадити ПДВ з першої гривні для покупок через маркетплейси, такі як AliExpress чи Temu (зараз без податку — до 150 євро).

Податок сплачуватиметься під час покупки, але є важливий нюанс:

  • якщо маркетплейс зареєстрований в українській митниці — ПДВ перераховує сама платформа;
  • якщо ні — податок стягуватиметься з покупця перед отриманням посилки.

За словами депутатки, це може призвести до ситуацій, коли громадяни відмовлятимуться від посилок через додаткові платежі.

Законопроєкт можуть винести на розгляд комітету вже 6 травня.

«Мінфін» писав, що за словами голови фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцева, Україна технічно не вклалася у строки виконання «маяка» МВФ щодо ухвалення пакету податкових законів, проте в парламенті планують виправити ситуацію до кінця травня.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

+28
BigBend
BigBend
2 травня 2026, 15:20
10% за продаж власних б/у речей. Щедро.
0
bosyak
bosyak
2 травня 2026, 15:28
Це прийнятно, але не має бути податку на дохід. Має бути податок на прибуток. От хай прибуток і рахують з урахуванням амортизації і інфляції.

ПДФО це здирництво з боку держави. Податок має бути на прибуток, не мають оподатковуватись Ваші видатки на отримання цього прибутку.
0
Три літри
Три літри
2 травня 2026, 16:18
А що не так?

Отримуєш дохід — платиш податок.
0
spamer4life
spamer4life
2 травня 2026, 16:35
Я працював, сплатив податки і отримав заробітну плату. Купив річ і знову сплатив ще ПДВ. Потім я її продаю. Які ще прибутки?
