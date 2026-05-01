Відсьогодні ВПО з ТОТ можуть замовити кошти на придбання житла за програмою «єВідновлення»

Відсьогодні, з 1 травня, стартує можливість замовлення коштів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із тимчасово окупованих територій (ТОТ) за програмою «єВідновлення». Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто може скористатися послугою?

Послуга доступна для певної категорії українців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки, а саме:

Українці та українки зі статусом учасника бойових дій.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо: Ця можливість діє виключно для тих отримувачів допомоги, чиї заявки вже пройшли затвердження відповідними комісіями.

Параметри допомоги та умови використання

На поточному етапі житлові ваучери зможуть отримати 3300 родин. Сума ваучера становить 2 млн грн.

Ваучер дозволяє:

придбати квартиру або житловий будинок

інвестувати у будівництво житла

внести перший внесок за іпотекою

погасити частину кредиту на житло

Можливе також спільне придбання житла кількома отримувачами ваучерів — у цьому разі кошти рекомендується бронювати одночасно.

Як забронювати та використати кошти

1. Подання заяви

Потрібно подати звернення про бронювання коштів через застосунок «Дія» (або згодом через портал «Дія"/ЦНАП чи нотаріуса).

2. Перевірка наявності коштів



Оператор програми — Укрпошта — перевіряє наявність фінансування.

3. Підтвердження бронювання

Якщо кошти є, протягом 5 днів надходить повідомлення про успішне бронювання.

Якщо фінансування тимчасово відсутнє — заявка потрапляє в електронну чергу.

4. Оформлення угоди

Після бронювання коштів надається 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у нотаріуса. Нотаріус перевіряє об'єкт нерухомості, який людина планує придбати, реєструє угоду та вносить відомості в РПЗМ. На цей час кошти резервуються.

Якщо плануєте сплатити перший внесок або погасити іпотеку — спочатку зверніться до банку, а потім до нотаріуса. Банк має погодити кредит та можливість використання ваучера як джерела оплати, оскільки кошти надходитимуть не від позичальника, а від держави через Укрпошту.

5. Перерахування коштів

Укрпошта отримує запит на перерахування коштів по угоді на рахунок продавця об'єкта нерухомості або банку-кредитора відповідно до умов укладеного договору купівлі-продажу чи іпотечного договору.

Якщо протягом 60 днів угоду не укладено:

бронювання скасовується

кошти повертаються до програми

звернення про фінансування можна подати повторно

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер — це документ, який підтверджує гарантію держави профінансувати отримання житла в межах визначеної суми.

Ваучер формується автоматично після затвердження рішення комісії про надання допомоги та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо:

строк дії ваучера — 5 років

житло, придбане за ваучером, не можна відчужувати протягом 5 років

Після затвердження позитивного рішення комісії очікуйте на формування ваучера в застосунку «Дія». В застосунку також подається звернення на бронювання коштів. Згодом така можливість зʼявиться для заявників, які подадуть заяви самостійно через портал «Дія», а також через ЦНАП або нотаріуса.

Черговість фінансування визначається за датою і часом подання звернення на бронювання.