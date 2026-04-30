Пауелл залишиться у ФРС на тлі тиску з боку адміністрації Трампа

Джером Пауелл у середу, 29 квітня, підтвердив, що не залишить Федеральну резервну систему після завершення терміну свого головування наступного місяця. Він планує залишатися на посаді керуючого ФРС протягом невизначеного часу, сподіваючись, що політичні атаки на інституцію зрештою вщухнуть. Про це повідомляє Reuters.

Чому Павелл залишається

«Після того, як 15 травня закінчиться мій термін на посаді голови, я продовжу працювати як керуючий протягом періоду, який буде визначено пізніше», — заявив Пауелл на пресконференції.

Пауелл наголосив, що не планує перетворюватися на «публічного дисидента» або активно брати участь у політичному протистоянні. Натомість він хотів би, щоб політичне середовище, яке призвело до безпрецедентних юридичних атак на ФРС, «заспокоїлося», а сама Федеральна резервна система могла зосередитися на своїй основній місії.

Фактично Пауелл повторив позицію, яку вже озвучував після засідання ФРС 17−18 березня, коли регулятор перебував під тиском низки судових і політичних процесів з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Я занепокоєний тим, що ці атаки послаблюють інституцію і ставлять під загрозу те, що справді важливо для суспільства — можливість проводити монетарну політику без політичного впливу», — сказав він журналістам.

Часткове зниження юридичної напруги

Після березневого засідання частина юридичної невизначеності навколо ФРС справді зменшилася.

Однією з ключових подій стало рішення прокурора округу Колумбія Жанін Пірро, яка фактично припинила кримінальне розслідування Мін'юсту США щодо перевитрат на будівництво штаб-квартири ФРС у Вашингтоні. Пауелл раніше називав цю справу політично мотивованою і пов’язував її з відмовою ФРС виконати вимоги Дональда Трампа щодо різкого зниження ставок.

Водночас Пірро передала матеріали до внутрішнього аудиту ФРС, що залишило справу формально незакритою.

Цей крок також розблокував процес у банківському комітеті Сенату щодо кандидата на посаду голови ФРС Кевін Варш, чию кандидатуру можуть винести на фінальне голосування.

Пауелл зазначив, що Мін'юст США надав «запевнення», що розслідування фактично завершене, але додав, що Пірро також залишила можливість його відновлення.

«Я обережно оптимістичний і уважно стежу за подальшим процесом», — сказав він.

«Тіньовий голова» ФРС?

Повноваження Пауелла як члена Ради керуючих ФРС тривають до січня 2028 року. Це означає, що він може залишатися впливовою фігурою в регуляторі навіть після завершення головування — потенційно формуючи позицію разом з іншими членами ради у відповідь на політичний тиск.

Кевін Варш, якого підтримує Трамп, відомий критикою ФРС. Останнім часом він пом’якшив свою жорстку позицію щодо монетарної політики, підтримуючи зниження ставок, чого вимагав президент. Це викликало дискусії щодо того, наскільки він буде здатний захищати незалежність центробанку.

Економіст Джозеф Бруселас з консалтингової компанії RSM US LP заявив, що перебування Пауелла в раді «підсилює шанси на збереження незалежності центробанку в епоху економічного і політичного популізму».

Економіст Capital Economics Томас Раян зазначив, що присутність Пауелла може вплинути і на баланс у Федеральному комітеті з відкритого ринку (FOMC). За його словами, це може посилити «жорсткішу» позицію всередині регулятора і ускладнити завдання новому голові ФРС Кевіну Варшу щодо швидкого зниження ставок.

Реакція адміністрації

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox Business розкритикував рішення Пауелла, заявивши, що це «порушення всіх норм ФРС» і «образа» для інших кандидатів від Республіканської партії.