Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
1 травня 2026, 19:06

Валютний відтік сягнув рекорду: дефіцит платіжного балансу України оновив максимум з 2010 року

За підсумками першого кварталу 2026 року дефіцит платіжного балансу України сягнув 6,1 мільярда доларів, оновивши історичний максимум з 2010 року. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин 1 травня.

Що тисне на курс та вимиває капітал

Стрімкий відтік коштів спричинений насамперед відсутністю достатніх обсягів міжнародного фінансування та глибоким торговельним дефіцитом. Ситуація додатково погіршилася через березневе зростання вартості енергоресурсів і добрив на глобальних ринках. Усі ці фактори в сукупності вимивають іноземну валюту з вітчизняної економіки. По факту, агрегований показник руху валюти в державу та з неї є ключовим драйвером, який налаштовує подальший напрямок курсу гривні.

Очікування ринку

Попри поточний фінансовий тиск, експертна спільнота зберігає оптимізм щодо майбутньої стабілізації. За прогнозами, кредити від Європейського Союзу (ЄС), які мають надійти протягом травня та початку червня, здатні докорінно змінити макроекономічну ситуацію та підтримати національну економіку.

Статистика НБУ: резерви та торговельні розриви

За даними Національного банку України (НБУ), лише за січень і лютий поточного року торговельний дефіцит держави склав 10,8 мільярда доларів, що на 3,4 мільярда більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аби згладити ці розриви та задовольнити ринковий попит, регулятор активно використовував накопичені ресурси. У березні 2026 року центральний банк продав на міжбанку понад 4,7 мільярда доларів, через що загальний обсяг міжнародних резервів України скоротився з 54,8 до 52 мільярдів доларів. Водночас надходження від міжнародних структур, зокрема 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та 1,3 мільярда від уряду Японії, дозволяють утримувати баланс від критичного падіння.

Джерело: Мінфін
kadaad1988
1 травня 2026, 19:18
Так за что боролись зимой 2014-го?!
lider2000
1 травня 2026, 20:12
На днях вьівел с Украиньі свои кровньіе, теперь сплю спокойно.
