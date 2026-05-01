Валютний відтік сягнув рекорду: дефіцит платіжного балансу України оновив максимум з 2010 року

За підсумками першого кварталу 2026 року дефіцит платіжного балансу України сягнув 6,1 мільярда доларів , оновивши історичний максимум з 2010 року. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин 1 травня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що тисне на курс та вимиває капітал

Стрімкий відтік коштів спричинений насамперед відсутністю достатніх обсягів міжнародного фінансування та глибоким торговельним дефіцитом. Ситуація додатково погіршилася через березневе зростання вартості енергоресурсів і добрив на глобальних ринках. Усі ці фактори в сукупності вимивають іноземну валюту з вітчизняної економіки. По факту, агрегований показник руху валюти в державу та з неї є ключовим драйвером, який налаштовує подальший напрямок курсу гривні.

Очікування ринку

Попри поточний фінансовий тиск, експертна спільнота зберігає оптимізм щодо майбутньої стабілізації. За прогнозами, кредити від Європейського Союзу (ЄС), які мають надійти протягом травня та початку червня, здатні докорінно змінити макроекономічну ситуацію та підтримати національну економіку.

Статистика НБУ: резерви та торговельні розриви

За даними Національного банку України (НБУ), лише за січень і лютий поточного року торговельний дефіцит держави склав 10,8 мільярда доларів, що на 3,4 мільярда більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аби згладити ці розриви та задовольнити ринковий попит, регулятор активно використовував накопичені ресурси. У березні 2026 року центральний банк продав на міжбанку понад 4,7 мільярда доларів, через що загальний обсяг міжнародних резервів України скоротився з 54,8 до 52 мільярдів доларів. Водночас надходження від міжнародних структур, зокрема 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та 1,3 мільярда від уряду Японії, дозволяють утримувати баланс від критичного падіння.