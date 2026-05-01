Податкова нагадала, як докупити стаж для пенсії: куди і з якими документами звертатися

Якщо для виходу на заслужений відпочинок бракує кількох років страхового стажу, проблему можна вирішити за допомогою добровільної сплати єдиного внеску (ЄСВ). Податкова служба пояснила механізм та умови укладення відповідних договорів.

Фактично ви самі сплачуєте єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за ті періоди, коли не працювали офіційно, і таким чином додаєте їх до свого страхового стажу.

Як це зробити: два варіанти

Одноразова сплата за минулі періоди

Можна одразу оплатити стаж за місяці, коли ви не працювали. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3804,68 грн за кожен місяць. Суму потрібно внести повністю — протягом 10 днів після укладення договору.

Добровільна участь (щомісячна сплата)

Можна укласти договір щонайменше на рік і сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 грн на місяць.

Куди звертатися і які документи потрібні

Щоб заключити договір, потрібно звернутися до податкової служби за місцем проживання з відповідною заявою про заключення договору (в електронному або паперовому вигляді).

До заяви необхідно додати:

копію документа що посвідчує особу;

копію трудової книжки (за наявності);

довідку про страховий стаж (форма ОК-5).

Додатково:

Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, — додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві.

Домашньому працівнику — копію трудового договору

Важливо знати

На момент заключення договору ви не повинні підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Докупити стаж можна лише за періоди, коли ви не працювали офіційно і не провадили підприємницьку діяльність.

Якщо ви були застраховані, але внески не сплачували (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна.

Заключити договір можуть громадяни від 16 років.

Не виконання умов договору може призвести до його розірвання в односторонньому порядку, що, в свою чергу, позбавляє права заключення такого договору в майбутньому

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це основа соціального захисту. Від нього залежить право на пенсію, лікарняні, допомогу по безробіттю та інші соціальні виплати.

Де перевірити свій стаж

Перевірити страховий стаж можна онлайн через портал Пенсійного фонду України в особистому кабінеті (за допомогою електронного підпису). Там доступна інформація про: