28 квітня 2026, 8:42

90 млрд євро для України: Мінфін оприлюднив графік надходження

Перші надходження коштів у межах європейської фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки очікуються цьогоріч у травні-червні. Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві фінансів України.

Який механізм

У відомстві зазначили, що фінансування здійснюватиметься через спільні запозичення ЄС на ринках капіталу під гарантії бюджету блоку. Це другий випадок масштабних спільних боргових зобов'язань Євросоюзу після пандемії. Гроші почнуть надходити в країну, ймовірно, вже у травні-червні.

Очікується, що у 2026 та 2027-му Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. Зокрема, у 2026 році:

  • 16,7 млрд євро буде спрямовано на соціальну бюджетну підтримку;
  • 28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

Бюджетна підтримка буде надана у такому форматі:

  • 8,35 млрд євро — у вигляді макрофінансової допомоги,
  • 8,35 млрд євро — через Ukraine Facility.

Загалом же за два роки приблизно 30 млрд із 90 млрд євро підуть на бюджетну підтримку через чинні інструменти фінансової допомоги, решта 60 млрд євро — на військову допомогу нашій країні.

«Після затвердження кредиту Ukraine Support Loan Україна та Європейський Союз продовжують технічні консультації з метою узгодження остаточних параметрів угоди. Зокрема, триває обговорення кількості та обсягів траншів», — додали в Мінфіні.

Там нагадали, що за умовами програми, Україна повертатиме позику лише після того, як росія виплатить репарації за спричинені збитки. Якщо ж репарацій не буде, ЄС залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення цього боргу. Україна також не буде зобов’язана повертати позику, якщо росія не компенсує Києву заподіяних війною збитків.

Як писав «Мінфін», у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
PavloSV
28 квітня 2026, 9:30
Хай скинуть ще графік надходжень двушок на мацкву.
Aleksandr09
28 квітня 2026, 10:45
«Давайте не будем трогать мою сестру, она моя сестра" — Миндич
