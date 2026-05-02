Coinbase заявила про досягнення домовленості щодо ключової частини криптозаконопроєкту у США

Coinbase Global Inc. повідомила, що сторони дійшли згоди щодо важливого положення законопроєкту про регулювання крипторинку — зокрема щодо винагород за зберігання стейблкоїнів. Це може розблокувати просування масштабного криптовалютного законодавства в Сенаті США, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спір навколо винагород за стейблкоїни

Однією з головних перешкод було питання: чи можуть криптобіржі нараховувати користувачам винагороди за зберігання стейблкоїнів. Саме ця дискусія раніше загальмувала законопроєкт.

Банківський сектор виступав за заборону таких виплат, аргументуючи це ризиком відтоку депозитів із традиційних фінансових установ.

Компроміс між банками та криптоіндустрією

За словами директора з політики Coinbase Фар’яра Ширзада, у підсумку банки домоглися посилення обмежень на винагороди. Водночас ключову для індустрії можливість зберегли.

«Зрештою банки отримали більше обмежень щодо винагород, але ми захистили головне — можливість для американців отримувати винагороди, засновані на реальному використанні криптоплатформ і мереж», — зазначив він у Х.

Що далі із законопроєктом

Досягнута домовленість може відкрити шлях до голосування в Банківському комітеті Сенату. Законопроєкт має визначити, як саме повноваження з регулювання цифрових активів будуть розподілені між Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC).

Документ, відомий як Clarity Act, раніше вже зазнав невдачі: спробу винести його на голосування в січні зірвали після того, як глава Coinbase Браян Армстронг публічно заявив, що компанія його не підтримає.

Роль Білого дому

Після цього Білий дім долучився до переговорів, намагаючись знайти компроміс між банками та криптокомпаніями. Хоча поки не ясно, чи всі спірні питання врегульовано, у Coinbase зазначають, що в переговорах досягнуто значного прогресу. Армстронг, зі свого боку, вже закликав просунути законопроєкт далі в законодавчому процесі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою банківського лобі, звинувативши фінансові інституції у спробах загальмувати розвиток криптоіндустрії. У своєму дописі в Truth Social він закликав Сенат невідкладно проголосувати за законопроєкт про структуру крипторинку (CLARITY Act), який має стати другим ключовим етапом перетворення США на «криптостолицю світу».