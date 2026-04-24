24 квітня 2026, 17:02

НБУ пом’якшив низку валютних обмежень

З 25 квітня 2026 року Національний банк впроваджує низку суттєвих послаблень валютних обмежень. Регулятор фокусується на підтримці обороноздатності, залученні іноземного капіталу та фахівців, а також на соціальному захисті громадян. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: НБУ

Спрощуються умови для купівлі валюти оборонними підприємствами

Під час виконання заявок підприємств на купівлю валюти банки матимуть змогу не враховувати залишки коштів в іноземній валюті на рахунках, якщо:

  • такі кошти отримані від іноземних держав або уповноважених ними агенцій на фінансування контрактів з виробництва товарів військового призначення та подвійного використання, кінцевими отримувачами яких є складові сил безпеки та сил оборони;
  • купівля іноземної валюти здійснюється за рахунок бюджетних коштів на цілі виконання державного контракту з метою виробництва товарів військового призначення, кінцевим отримувачем яких є складові сил безпеки та сил оборони.

«Зміни сприятимуть своєчасному виконанню зобов’язань оборонних підприємств перед державними замовниками та належній роботі оборонно-промислового комплексу України загалом», — йдеться у повідомленні НБУ.

Умови для іноземних військовослужбовців

Збільшуються можливості купівлі валюти та її переказу за кордон для військовослужбовців-нерезидентів з метою залучення легіонерів до сил оборони.

Військовослужбовці-нерезиденти матимуть змогу без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в сумі отриманого грошового забезпечення, якщо такі кошти були зараховані на рахунок військовослужбовця з 01 травня 2026 року.

За коштами, які були зараховані на рахунок військовослужбовця до 1 травня 2026 року, діятиме чинний ліміт, що не перевищує 400 000 гривень в еквіваленті на календарний місяць.

Крім того, для забезпечення рівних умов соціального захисту військовослужбовців-нерезидентів Збройних Сил України та Національної гвардії України банкам надано можливість зараховувати кошти в гривні в межах України від юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів і нерезидентів на поточні рахунки всіх військовослужбовців-нерезидентів незалежно від їхнього громадянства.

Ідентифікація військовослужбовців

Уточнюється перелік документів, на підставі яких банки та небанківські надавачі платіжних послуг здійснюють ідентифікацію та верифікацію військовослужбовців під час відкриття рахунків.

Національний банк надав можливість для ідентифікації та верифікації військовослужбовців використовувати військово-обліковий документ військовослужбовця нового зразка за формою, встановленою Міністерством оборони України, та військовий квиток, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, які є дійсними на час відкриття рахунку військовослужбовцю.

Спрощуються умови купівлі та переказу валюти

Спрощуються окремі умови купівлі та переказу валюти з метою залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній.

Українським компаніям дозволено купувати та переказувати іноземну валюту на рахунки фізичних осіб-нерезидентів — членів наглядових рад / рад директорів / виконавчих органів цих компаній, що відкриті за межами України, у сумі виплат, нарахованих з 01 травня 2026 року, за цивільно-правовими договорами.

Крім того, фізичні особи-нерезиденти зможуть купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в сумі виплат, які надійшли з 1 травня 2026 року на їхні рахунки в національній валюті в банках України як заробітна плата, інші виплати, отримані відповідно до закону України «Про оплату праці», виплати за цивільно-правовими договорами.

Для контролю відповідності валютних операцій вищезазначених клієнтів-нерезидентів вимогам законодавства України, у тому числі валютного, банки як агенти валютного нагляду здійснюватимуть нагляд за такими операціями з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Підтримка українців за кордоном

Створено умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном.

Національний банк забезпечив належні умови для здійснення переказів за кордон для урядової агенції ТОВ «Агенція національної єдності» за рахунок бюджетних коштів. Через цю агенцію здійснюватиметься фінансування заходів, спрямованих на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Також згідно зі змінами виключено вимогу для страховиків подавати щомісячні розрахунки про виконання вимог до платоспроможності для цілей перебування в переліку страховиків, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

Зазначені зміни передбачені постановою правління НБУ від 23 квітня 2026 року № 43 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 25 квітня 2026 року.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
zzzachary
24 квітня 2026, 17:11
А обмеження на зняття 100 тис на день, або зняти обмеження для вихідних SWIFT-переказів для фізосіб за кордон?!
