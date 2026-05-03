Польща обігнала нафтові країни і стала світовим лідером за зростанням кількості резидентів із активами понад $30 млн

Польща за останні п’ять років продемонструвала найшвидше у світі зростання кількості Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) — осіб із чистими активами понад $30 млн. Про це повідомив аналітик Юрій Гайдай, посилаючись на звіт Knight Frank про глобальне багатство за 2026 рік.

Рекордне зростання

Кількість заможних резидентів у Польщі зросла до 3017 осіб проти 1442 п’ять років тому. Це означає приріст на 109% — вище, ніж у нафтових країнах Близького Сходу.

За прогнозами, така динаміка збережеться і в найближчі роки. Уже зараз у Польщі налічується 13 мільярдерів, а протягом п’яти років їхня кількість може зрости до 29.

Глобальні тенденції багатства

Звіт Knight Frank також фіксує ширші тренди:

концентрація капіталу у світі зростає;

економічна нерівність посилюється;

ультрабагаті стають менш прив’язаними до конкретних країн.

Це відображається у зміні стилю життя заможних людей — замість одного постійного місця проживання вони дедалі частіше володіють кількома об'єктами нерухомості в різних країнах і активно інвестують у мобільні активи, такі як яхти та приватні літаки.

Перерозподіл інвестицій

Серед помітних тенденцій — перетікання капіталу зі США у Велику Британію. За словами аналітика, обсяги інвестицій у британську комерційну нерухомість цього року перевищили вкладення в американську, попри значно більший розмір ринку США.

Це відбувається навіть на тлі відтоку заможних резидентів із Британії через високі податки, що створює парадокс: капітал залишається, але власники змінюють податкову резидентність.

Водночас ціни на елітну житлову нерухомість у Європі зростають швидше, ніж у середньому по світу.

Вплив клімату та нові можливості

Аналітик також звертає увагу на довгострокові зміни: