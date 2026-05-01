Курс євро зріс на 12−13 копійок у п'ятницю, 1 травня на міжбанку, а курс долара зріс всього на 2 копійки. Про це свідчать дані торгів.
1 травня 2026, 17:30
Курс валют: банки, обмінники, міжбанк
|
Відкриття 1 травня
|
Закриття 1 травня
|
Зміни
|
43,87/43,90
|
43,89/43,92
|
2/2
|
51,49/51,51
|
51,62/51,63
|
13/12
Офіційний курс: долар — 43,96 грн, євро — 51,46 грн.
Середній курс у банках: 43,70−43,19 грн/долар, 51,10−51,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,77−43,85, євро — 51,52−51,70 грн.
Джерело: Мінфін
