Доллар і євро зростають: чому українці масово здають валюту

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин проаналізував підсумки валютного ринку за квітень 2026 року та пояснив аномальну поведінку населення на тлі девальвації гривні. За його словами, вперше за тривалий час українці не підключилися до «ралі» зростання курсу, а навпаки — скористалися високими ціновими рівнями для нарощування продажу валюти.

Головні причини масового продажу валюти

Зміна трендів на готівковому ринку зумовлена кількома ключовими факторами:

Вичерпання гривневих ресурсів: населення використало наявну вільну гривню ще у березні, тому попит на валюту у квітні суттєво впав.

Податковий період: необхідність сплати квартальних податків ФОП (до 20 квітня) та подання декларацій фізичними особами до 1 травня й оплатою до 1 серпня змусили багатьох конвертувати валютні заощадження у гривню.

Активність продавців: середньодобова пропозиція готівкової валюти за місяць зросла на 10% до $71,1 млн, тоді як середньодобовий попит обвалився на 27%.

Динаміка курсів та стан ринку

Внаслідок низького попиту середньодобовий дефіцит на готівковому ринку впав на 81% — до $8,4 млн, що є мінімумом за останні 32 місяці. Сумарний чистий дефіцит валюти у квітні становив $368 млн, що стало найнижчим показником за 9 місяців.

Щодо конкретних показників:

Долар: на міжбанку американська валюта зросла на 0,7% до 44,08 грн, фактично вирівнявшись із готівковим ринком. На готівковому ринку долар навіть дещо знизився за місяць — на 0,2% до 43,93 грн.

Євро: офіційний курс на міжбанку піднявся на 2,5% до 51,58 грн. При цьому 22 квітня було зафіксовано історичний максимум — 51,91 грн. Готівковий євро за квітень зріс на 1,6% до позначки 51,78 грн.

Зниження дефіциту та послаблення гривні послабили тиск на резерви. Інтервенції НБУ на міжбанку за квітень знизились до $3,58 млрд.

Причини падіння гривні

Шевчишин зазначає, що головним драйвером дорогого євро стало зростання пари євро/долар на світовому ринку на 1,6% через «капкан» війни в Ірані, у який потрапили США. Водночас помірність Європи, перемога проєвропейського лідера на виборах в Угорщині, традиційні сезонні тренди та готовність посилення кредитно-монетарної політики зіграла на руку євро.

Проте офіційна гривня показала суттєвіше послаблення, ніж стандартні тенденції світових ринків. Падіння було глибше, й гривня знизилась як до долара, так й до євро. Це пов’язано зі збереженням тиску від відсутності достатньої зовнішньої допомоги, при значному зовнішньоторговельному дефіциті, та стрімкому падінні залишків коштів на казначейських рахунках через бюджетні видатки. При цьому можна також згадати про ризики, які несе українському експорту війна на Близькому Сході.

«Девальвація гривні в цьому разі логічна. Проте, цікаво те, що ця девальвація не підтверджується трендами попиту та пропозиції валютного ринку. Ба більше, населення не підключилось до купівлі коли курс активно зростав, а міжбанк мав лише ситуативні проблеми с пропозицією валюти. А відповідно цей рух скоріше відображає керовані дії НБУ», — підкреслив аналітик.