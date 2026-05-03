Доллар і євро зростають: чому українці масово здають валюту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2026, 13:34

Доллар і євро зростають: чому українці масово здають валюту

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин проаналізував підсумки валютного ринку за квітень 2026 року та пояснив аномальну поведінку населення на тлі девальвації гривні. За його словами, вперше за тривалий час українці не підключилися до «ралі» зростання курсу, а навпаки — скористалися високими ціновими рівнями для нарощування продажу валюти.

Доллар і євро зростають: чому українці масово здають валюту
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Головні причини масового продажу валюти

Зміна трендів на готівковому ринку зумовлена кількома ключовими факторами:

  • Вичерпання гривневих ресурсів: населення використало наявну вільну гривню ще у березні, тому попит на валюту у квітні суттєво впав.
  • Податковий період: необхідність сплати квартальних податків ФОП (до 20 квітня) та подання декларацій фізичними особами до 1 травня й оплатою до 1 серпня змусили багатьох конвертувати валютні заощадження у гривню.
  • Активність продавців: середньодобова пропозиція готівкової валюти за місяць зросла на 10% до $71,1 млн, тоді як середньодобовий попит обвалився на 27%.

Динаміка курсів та стан ринку

Внаслідок низького попиту середньодобовий дефіцит на готівковому ринку впав на 81% — до $8,4 млн, що є мінімумом за останні 32 місяці. Сумарний чистий дефіцит валюти у квітні становив $368 млн, що стало найнижчим показником за 9 місяців.

Щодо конкретних показників:

  • Долар: на міжбанку американська валюта зросла на 0,7% до 44,08 грн, фактично вирівнявшись із готівковим ринком. На готівковому ринку долар навіть дещо знизився за місяць — на 0,2% до 43,93 грн.
  • Євро: офіційний курс на міжбанку піднявся на 2,5% до 51,58 грн. При цьому 22 квітня було зафіксовано історичний максимум — 51,91 грн. Готівковий євро за квітень зріс на 1,6% до позначки 51,78 грн.

Зниження дефіциту та послаблення гривні послабили тиск на резерви. Інтервенції НБУ на міжбанку за квітень знизились до $3,58 млрд.

Читайте також: Гривня зміцнюється: чи вдалий зараз час, щоб купити долар

Причини падіння гривні

Шевчишин зазначає, що головним драйвером дорогого євро стало зростання пари євро/долар на світовому ринку на 1,6% через «капкан» війни в Ірані, у який потрапили США. Водночас помірність Європи, перемога проєвропейського лідера на виборах в Угорщині, традиційні сезонні тренди та готовність посилення кредитно-монетарної політики зіграла на руку євро.

Проте офіційна гривня показала суттєвіше послаблення, ніж стандартні тенденції світових ринків. Падіння було глибше, й гривня знизилась як до долара, так й до євро. Це пов’язано зі збереженням тиску від відсутності достатньої зовнішньої допомоги, при значному зовнішньоторговельному дефіциті, та стрімкому падінні залишків коштів на казначейських рахунках через бюджетні видатки. При цьому можна також згадати про ризики, які несе українському експорту війна на Близькому Сході.

«Девальвація гривні в цьому разі логічна. Проте, цікаво те, що ця девальвація не підтверджується трендами попиту та пропозиції валютного ринку. Ба більше, населення не підключилось до купівлі коли курс активно зростав, а міжбанк мав лише ситуативні проблеми с пропозицією валюти. А відповідно цей рух скоріше відображає керовані дії НБУ», — підкреслив аналітик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ivt Kommandor и 95 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами