Протягом 30 років спадкоємцям дістануться рекордні $83 трлн.: у чому проблема багатіїв

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2026, 16:22

Протягом 30 років спадкоємцям дістануться рекордні $83 трлн.: у чому проблема багатіїв

За прогнозами аналітиків, протягом наступних 20−30 років відбудеться найбільша передача багатства в історії — з рук у руки перейде близько $83 трильйонів. Проте новий звіт UBS Global Next Generation Report 2026 свідчить: цей процес може бути зірваний не через ринкові кризи, а через звичайну «ніяковість» у спілкуванні, повідомляє Fortune.

Світ готується до передачі $83 трлн спадщини, але сім’ї не готові до цього
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Більшість спадкоємців визнають: про гроші начебто готові говорити всі, але ці розмови так і не відбуваються. Часто кожен чекає, що першим почне хтось інший.

Дані UBS свідчать, що небажання брати відповідальність часто прикривають «конфіденційністю». Близько 80% спадкоємців нового покоління вважають, що добре поінформовані про фінанси родини: 48% кажуть, що розуміють усі аспекти, ще 30% — окремі напрямки. Водночас значно менше з них розуміють, навіщо ці активи взагалі були створені.

Один із респондентів описав це так: технічні речі (податки, структура) пояснювались добре, а от «людська частина» — мотивації, очікування, амбіції — залишається туманною.

Майже половина опитаних зазначила, що попереднє покоління взагалі не мало чіткої стратегії передачі капіталу. У результаті спадкоємці отримують не лише гроші, а й невизначеність. При цьому багато хто відчуває тиск ще з дитинства — навіть якщо в сім'ї про гроші не говорять.

Коли варто починати говорити про сімейни капітал

56% респондентів вважає, що говорити про сімейний капітал потрібно ще в дитинстві або підлітковому віці. Але на практиці такі розмови часто відкладаються до дорослого життя. Як свідчать дані, сім'ї, які починають розмови про капітал раніше, значно легше справляються з передачею як обов’язків, так і майна.

За даними UBS, головна причина конфліктів у багатих сім'ях — це проблеми з комунікацією (33%), а вже потім — суперечки щодо витрат чи справедливості. Часто складні теми, якій як смерть, спадщина, контроль фінансів, відкладаються до моменту кризи. І тоді вже без конфліктів не обходиться.

У деяких випадках ситуація доходить до крайнощів: спадкоємцям уперше офіційно повідомляють про їхні активи під час спеціальних зустрічей із фінансовими радниками — так званого «розкриття трасту». Це виглядає як бізнес-зустріч, що лише підкреслює: у багатьох сім'ях нормального діалогу просто немає.

Наступне покоління бере ініціативу

Цікаво, що сучасні спадкоємці стають дедалі активнішими. Кількість молодих людей, які самі ініціюють процес передачі активів, зросла з 13% до 22%. Вони не хочуть бути пасивними отримувачами чеків — вони прагнуть стати «управителями» та мати право голосу у формуванні родинної стратегії.

Чому це важливо для капіталу?

За даними дослідження CEOWORLD, близько 70% сімейних статків зникають до другого покоління, а 90% — до третього. Основною причиною є не погані інвестиції, а внутрішні чвари та відсутність спільного бачення.

Дослідження UBS

У дослідженні UBS Global Next Generation Report 2026 було опитано понад 170 представників спадкоємного класу — дітей, онуків та правнуків найбагатших людей світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 37198534 и 80 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами