Протягом 30 років спадкоємцям дістануться рекордні $83 трлн.: у чому проблема багатіїв

За прогнозами аналітиків, протягом наступних 20−30 років відбудеться найбільша передача багатства в історії — з рук у руки перейде близько $83 трильйонів. Проте новий звіт UBS Global Next Generation Report 2026 свідчить: цей процес може бути зірваний не через ринкові кризи, а через звичайну «ніяковість» у спілкуванні, повідомляє Fortune.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Більшість спадкоємців визнають: про гроші начебто готові говорити всі, але ці розмови так і не відбуваються. Часто кожен чекає, що першим почне хтось інший.

Дані UBS свідчать, що небажання брати відповідальність часто прикривають «конфіденційністю». Близько 80% спадкоємців нового покоління вважають, що добре поінформовані про фінанси родини: 48% кажуть, що розуміють усі аспекти, ще 30% — окремі напрямки. Водночас значно менше з них розуміють, навіщо ці активи взагалі були створені.

Один із респондентів описав це так: технічні речі (податки, структура) пояснювались добре, а от «людська частина» — мотивації, очікування, амбіції — залишається туманною.

Майже половина опитаних зазначила, що попереднє покоління взагалі не мало чіткої стратегії передачі капіталу. У результаті спадкоємці отримують не лише гроші, а й невизначеність. При цьому багато хто відчуває тиск ще з дитинства — навіть якщо в сім'ї про гроші не говорять.

Коли варто починати говорити про сімейни капітал

56% респондентів вважає, що говорити про сімейний капітал потрібно ще в дитинстві або підлітковому віці. Але на практиці такі розмови часто відкладаються до дорослого життя. Як свідчать дані, сім'ї, які починають розмови про капітал раніше, значно легше справляються з передачею як обов’язків, так і майна.

За даними UBS, головна причина конфліктів у багатих сім'ях — це проблеми з комунікацією (33%), а вже потім — суперечки щодо витрат чи справедливості. Часто складні теми, якій як смерть, спадщина, контроль фінансів, відкладаються до моменту кризи. І тоді вже без конфліктів не обходиться.

У деяких випадках ситуація доходить до крайнощів: спадкоємцям уперше офіційно повідомляють про їхні активи під час спеціальних зустрічей із фінансовими радниками — так званого «розкриття трасту». Це виглядає як бізнес-зустріч, що лише підкреслює: у багатьох сім'ях нормального діалогу просто немає.

Наступне покоління бере ініціативу

Цікаво, що сучасні спадкоємці стають дедалі активнішими. Кількість молодих людей, які самі ініціюють процес передачі активів, зросла з 13% до 22%. Вони не хочуть бути пасивними отримувачами чеків — вони прагнуть стати «управителями» та мати право голосу у формуванні родинної стратегії.

Чому це важливо для капіталу?

За даними дослідження CEOWORLD, близько 70% сімейних статків зникають до другого покоління, а 90% — до третього. Основною причиною є не погані інвестиції, а внутрішні чвари та відсутність спільного бачення.

Дослідження UBS

У дослідженні UBS Global Next Generation Report 2026 було опитано понад 170 представників спадкоємного класу — дітей, онуків та правнуків найбагатших людей світу.