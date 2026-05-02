НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку більш ніж на $33 мільйони

Національний банк протягом тижня, з 27 квітня по 1 травня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $778,62 млн. Це на $33,76 млн менше ніж минулого тижня — $812,38 млн. Про це свідчать дані НБУ .

Динаміка інтервенцій

Зазначимо, що з початку 2026 року Нацбанк жодного разу не виходив на ринок із купівлею валюти і продав понад $15 мільярдів. Така стабільна відсутність регулятора серед покупців свідчить про наявність структурного дефіциту іноземної валюти. На сьогодні цей розрив між попитом та пропозицією повністю компенсується шляхом використання міжнародних резервів.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $15 036,59 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять $51,99 млрд.