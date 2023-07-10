Курс валют на тиждень: як вплине на котирування можлива націоналізація Сенс Банку

Середина липня мине на валютному ринку досить динамічно та з елементами інтриги, яка впливатиме на загальні настрої всіх учасників валютного ринку. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Серед місцевих чинників, які впливатимуть на поведінку нацвалюти, можна виділити такі:

Можлива націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-Банк). Розмови про це вже багато місяців хвилюють фінансовий ринок України і знову посилилися минулого тижня. Закон, який дозволяє це зробити, підписано, неофіційно команда нових управлінців практично сформована, що дозволяє розпочати цей процес.

Якщо це станеться найближчими днями, то безпосередньо на валютні котирування на нашому міжбанку не вплине: Сенс Банк давно втратив провідні позиції на торгах. Але таке рішення Нацбанку призведе до переділу всього банківського сектора та чергового серйозного збільшення частки держбанків у системі. Це дуже не подобається нашим західним партнерам та МВФ.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд у коментарі після першого перегляду своєї програми кредитування України заявив, що країні варто уникати «надмірного втручання» у банківський сектор, «включаючи перспективу націоналізації через причини, не пов'язані з фінансовою стабільністю» через можливий ризик. Про це нещодавно знову нагадав Bloomberg. Якщо Сенс Банк перетвориться на черговий Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк або той же Укргазбанк, залежність міжбанку від поведінки держбанків буде ще більшою.

Нацбанк продовжить «закручувати гайки» на готівковому валютному ринку, посилюючи контроль за порядком обміну старих купюр та банкнот ранніх років випуску. Незважаючи на низку жорстких правил — зокрема, пряма заборона на стягнення комісій при обміні «негарних» доларів, — деякі обмінники (особливо в регіонах) продовжують порушувати вказівки регулятора. Тож НБУ доведеться й надалі тримати це питання на особливому контролі.

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Спрацюють і фактори невизначеності у подальшій роботі «зернового коридору», обстановки на фронтах, а також частково — середини літа.

Росія продовжить саботувати Зернову угоду та шантажувати можливою відмовою у продовженні її дії. Українському валютному ринку треба бути готовим до того, що цей канал надходження валютного виторгу на міжбанк, найімовірніше, закриється повністю.

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У цьому разі, обсяг пропозиції валюти від експортерів зерна скоротиться, що вимагатиме від НБУ збільшення обсягів інтервенцій для покриття дефіциту валюти на міжбанку. Це, власне, вже відбувається.

Але трагедії в цьому наразі немає: ЗВР у $39 млрд дозволять перекривати зростаючий розрив між попитом і пропозицією за доларом на торгах.

Обстановка на фронтах, постійні обстріли та руйнування економічної інфраструктури продовжать впливати на поведінку валютного ринку, хоча й без елементів паніки та ажіотажу, на що так розраховував агресор. Незважаючи на тягар війни, економіка країни та українці поступово адаптуються до цих викликів, що добре демонструють результати свіжих нацбанківських опитувань населення та бізнесу. Позитивні дані щодо цього питання є додатковою підтримкою для гривні на валютному ринку.

Крім того, середина літа сезонно збільшила пропозицію сільгосппродукції на українському продовольчому ринку, що знижує показники інфляції в Україні.

Проте, ця тенденція зберігатиметься недовго: незабаром до ринку «докотяться» наслідки повернення довоєнного рівня митних зборів та акцизів на бензин, а також підвищення для населення тарифів за електроенергію. Тож, зростання цін триватиме, що вже у середньостроковій перспективі спрацює проти гривні.

Продовжить страхувати гривню на ринку позитивна статистика Мінфіну щодо розміщення ОВДП та збереження тенденції з активних розміщень банками своїх ресурсів у депозитні сертифікати.

Банки продовжують стабільно розміщувати Нацбанку кошти обсягом понад 300 млрд гривень. У поєднанні з активним продажем валюти Нацбанком на торгах за 36,9343 гривні за долар, збереженням підвищеного нормативу резервування на коррахунках банків у НБУ (наприклад, на період із 11.06.2023 до 10.07.2023 він був на рівні 291,865 млрд) і позитивною динамікою розміщення Мінфіном облігацій на аукціонах — це додатково стримує тиск на гривню на валютному ринку.

За даними НБУ, за 6 місяців 2023 року Мінфін залучив на аукціонах із розміщення ОВДП 195,595 млрд грн, $1 963,9 млн та 640,9 млн євро. При цьому на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період було спрямовано 126,772 млрд грн, $1 763,6 млн та 529,8 млн євро.

Тобто бюджет у цей період отримував більше коштів від розміщення своїх боргових зобов'язань, ніж погашав. І це, у поєднанні з міжнародною допомогою та зростанням податкових надходжень, дозволяло фінансувати касові розриви бюджету без запуску «друкарського верстата».

Із міжнародних подій на поведінку пари євро/долар, а отже, на курс євро в Україні вплинуть:

10 липня, у понеділок, очікується виступ декількох топчиновників Федерального комітету США з операцій на відкритому ринку (FOMC).

11 липня, у вівторок, будуть опубліковані дані щодо індексу споживчих цін у Німеччині, індекс економічних настроїв у ЄС. А по США — короткостроковий прогноз ситуації на ринках енергоносіїв від EIA.

12 липня, у середу, опублікують дані щодо американського індексу споживчих цін, а також аналітику «Бежевої книги» Федрезерва США (звіт про поточну економічну ситуацію в кожному з 12 федеральних округів США). Звіт дає загальне уявлення про економічні тенденції та проблеми у США.

13 липня, у четвер, будуть озвучені економічні прогнози щодо ЄС, дані щодо обсягу промислового виробництва в Євросоюзі, також опублікують протокол засідання ЄЦБ із монетарної політики.

У другій половині дня в США озвучать дані щодо рівня безробіття, індексу цін виробників, і буде опубліковано щомісячний звіт про виконання федерального бюджету США та дані щодо балансу ФРС США.

14 липня, у п'ятницю, з'явиться статистика з експорту та імпорту в ЄС, а ввечері з'являться відразу декілька важливих прогнозів та даних щодо споживчого ринку в США.

З огляду на час публікації всіх цих статистичних даних, можна прогнозувати дуже високу волатильність котирувань євро на міжнародному та українському валютних ринках із вівторка до п'ятниці. А пік напруженості зі стрибків пари євро/долар припаде на 12−14 липня.

Прогноз курсу долара та євро на 10−14 липня

Міжбанк:

Долар. Котирування долара на міжбанку перебуватимуть у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. Для утримання цього коридору Нацбанку доведеться активно продавати долар на торгах за курсом 36,9343 гривні. За моїми розрахунками, за 10−14 липня йому доведеться витратити на це близько $360−590 млн.

Євро. Пік коливань пари євро/долар припаде на 12−14 липня, що призведе до суттєвих коливань курсу євро щодо гривні у період із середи до п'ятниці.

За моїми прогнозами, співвідношення євро/долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,083 до 1,103 долара за євро, що призведе до коливань курсу євро на українському міжбанку в межах від 39,60 до 40,74 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цього тижня перебуватиме в межах до 20−25 копійок за доларом та від 25−30 копійок до 1 гривні за євро.

Багато обмінників у період максимальних стрибків пари євро/долар цього тижня декілька разів на день змінюватимуть свої цінники, щоб оперативно реагувати на поведінку євро на світових ринках.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме у коридорі купівлі/продажу від 36,60 до 37,55 грн. А в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,70 до 37,45 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах від 39,70 до 41,60 грн. А в обмінниках фінкомпаній купівля та продаж євро перебуватимуть у коридорі 40,40 — 41,50 грн.