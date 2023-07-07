Міжнародні резерви зросли до найвищого показника за всю історію незалежності України

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зростання міжнародних резервів

Упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4 286,4 млн. З цієї суми:

$1 648,3 млн — макрофінансова допомога від ЄС;

$1199,7 млн — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$886,0 млн — другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;

$468,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$69,1 млн — від Світового банку;

$15,0 млн — від Уряду Фінляндії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив $704,7 млн, з яких:

$595,9 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,

$52,8 млн — боргу перед Світовим банком,

решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,7 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У червні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 862,9 млн та викупив до резервів — $49,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з травнем до $1 813,3 млн.

Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У червні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $81,3 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.