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7 липня 2023, 9:26 Читать на русском

Міжнародні резерви зросли до найвищого показника за всю історію незалежності України

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн.
Фото: pixabay.com

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Зростання міжнародних резервів

Упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4 286,4 млн. З цієї суми:

  • $1 648,3 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $1199,7 млн — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • $886,0 млн — другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;
  • $468,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $69,1 млн — від Світового банку;
  • $15,0 млн — від Уряду Фінляндії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив $704,7 млн, з яких:

  • $595,9 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,
  • $52,8 млн — боргу перед Світовим банком,
  • решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,7 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У червні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 862,9 млн та викупив до резервів — $49,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з травнем до $1 813,3 млн.

Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У червні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $81,3 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+22
zevs1
zevs1
7 липня 2023, 9:40
#
Точнее рост долгов, а не рост резервов.
+
+45
Strain
Strain
7 липня 2023, 9:58
#
Все очень зависит от того как дают деньги. Дело в том, что ни у одной страны мира нет механизма просто дать деньги другой стране.
Однако при этом есть механизм дать кредит, а потом этот кредит списать.
Поэтому нужно знать условия предоставления. Очень многие страны дают именно такие кредиты помощи.
+
+60
yarg
yarg
7 липня 2023, 10:15
#
Долги — это же прекрасно ! значит в нас верят. не верили бы — не давали бы.
а потом естественно спишут. но зрадофилам это знать не положено :) они должны страдать.
+
+41
Sweetdream
Sweetdream
7 липня 2023, 10:23
#
Ха, «в вас вєрят»)! Вони вірять, що треба виграти час, поки ви тут в окопах на своїй території трохи виснажуєте кацапів. Кредит вам дають, щод остаточео штани разом з мотузкою не впали. Коли побачать, що є інший спосіб контролювати кацапа, або почуватимуться в безпеці, всі «рекорди» закінчаться, а борги навіть не захочуть реструктуризувати. Тому воюйте якомога довше і просіть якомога більше.
+
0
yarg
yarg
7 липня 2023, 10:35
#
Кацапи напали саме на Україну. І напали тому , що вважають нас «недочелавеками , падлежащими уничтожению». Це проблема лише наша — тому всі теорії що «ми тут заради європи виснажуємо…» — це все вигадки. І європу і сша кацапи дуже бояться і поважають (що б там не вигадували їх пропагандончики).
ви думаєте що ми воюємо довго (а не розбили росію за 3 дня) — просто щоб порадувати європу ?
+
0
Strain
Strain
7 липня 2023, 10:38
#
В чем-то соглашусь с Sweetdream.
По последним данным за полтора года войны у россии осталось танков меньше чем есть у нас. Армия за полтора года ослабла максимально. Россия успела выпустить 10 млн снарядов. Растратила весь свой потенциал.

Если бы нам в начале войны помогли закончить её за пару месяцев — россия бы с позором проиграла. Вывела войска, но при этом сохранила военный потенциал. И вполне вероятно, учла бы ошибки и через 5 лет повторение.

Все поняли, что конфликт в долгую выгоден всем кроме россии.
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
7 липня 2023, 10:43
#
Читайте Бзежинського. Україна вимушено виконує буферну функцію. І все ваше існування у вигляді прокладки (або якщо вас це менше ображає - амортизатора) залежить виключно від того дадуть чи не дадуть… За роки незалежноств українська влада так і не спромоглась виборсатись із давно відведеної ролі «окопа». Отже, фіксуйте нові рекорди і насолоджуйтесь процесом.
+
0
yarg
yarg
7 липня 2023, 10:54
#
Бжезинский — обманщик , который писал для того ,чтобы вводить в заблуждение своих врагов. Одна его теория «без Украины россия никогда не может считатся империей» чего стоит …
она вызвала дикую истерию в россии , хотя никакого обоснования у нее нет. просто слова одного старика. может-не может…
+
0
Sweetdream
Sweetdream
7 липня 2023, 11:52
#
Бзежинський — геніальна людина, яка наперед визначила долю України. Доречі мав українське коріння. І ніколи не живився ілюзіями навідміну від деяких місцевих російськомовних мешканців.
+
+15
wijamit390
wijamit390
7 липня 2023, 11:13
#
Долги дают когда верят, либо когда есть, что забрать в случаее не возможно выплатить кредит. Второе, кстати, обычно выгоднее кредитору.
+
0
wijamit390
wijamit390
7 липня 2023, 11:23
#
*возможности
+
0
yarg
yarg
7 липня 2023, 11:23
#
Если мы выиграем — за все заплатит россия.
Если проиграем — россия нас захватит — ну и опять же сама будет платить по нашим долгам (или не платить , это уже не наша проблема будет).
+
+15
wijamit390
wijamit390
7 липня 2023, 11:32
#
Либо другой, более реалистичный на мой взгляд вариант: после не оправдавшего ожидайний контрнаступления — запад садит нас за стол переговоров и замараживает конфликт, Украина остается с долгами и всеми остальными последствеями войны.

С голоду сдохнуть нам конечно не дадут, но не более того.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
7 липня 2023, 11:57
#
А как заморозить конфликт с линией разграничения км в 900?
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
7 липня 2023, 11:44
#
Щоб виграти, треба захопити Москву. Тобто цього не станеться ніколи, оскільки, якщо ЗСУ хоча б однією ногою стане на кацапську землю, захід миттєво припиняє постачання снарядів, не кажучі про ваші «рекордні» кредити. Отже, залишається другий варіант. І ось тут це буде якраз ваша проблема, бо ви повернете всі борги з відсотками саме російській імперії шляхом депортації мільйонів українців «во глубіну сибірських руд», примусовою службою гарматним м’ясом в нових гарячих точках «на усматрєніє царя» і долею меншовартої поневоленої колонії. Аж раптом на допомогу приходить ваш улюблений Бзежинський (геніальна людина) з третім варіантом, який полягає у виконанні Україною буферної функції. Формула проста: існуєте, поки воюєте.) Таким чином Україна завдяки своїй корупційній (читайте розкладеній, адже протягом 30 років Україна просто розкладалась в усіх сенсах) бездіяльності опинилась в ролі боржника, якого трахне або один кредитор, або інший. Її вибір тепер полягає лише в тому, якого «кредитора» обрати. Умови кредиту давно відомі. Саме тому всі з надією заглядають в рот зазіднтм партнераи, бо східний «кредитор», м’яко кажучи — «маньячелла».
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