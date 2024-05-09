Курс валют на 9 травня: долар у банках додав п'ять копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро додало 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,30−39,80 грн. Євро купують за 42,22 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,78−39,86, євро — 42,80−42,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,38−39,42 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,29−42,32 грн/євро.