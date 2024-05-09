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9 травня 2024, 8:27

Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).
Фото:depositphotos

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Куди спрямують кошти

Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

Нагадаємо

Новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 мільйони євро.

Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

Масований обстріл енергетики України

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Джерело: Мінфін
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