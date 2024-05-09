Інвестиції ЄІБ в Україну: портфель проєктів сягнув рекордних 7 мільярдів євро

В Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці — він складає понад 7 млрд євро . Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Співпраця України з ЄІБ

Завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами — вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

Від початку повномасштабної війни росії проти України обсяг інвестицій, наданих ЄІБ, — більше 2 млрд євро.

Які проєкти ЄІБ в Україні

На стадії реалізації знаходиться 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 млрд євро.

Із них 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури, 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включно з проєктами відновлення соціальної інфраструктури, енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти, у сфері освіти — 2, а також 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ «Укрпошта».

Крім того, у квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці.

Також у співпраці з Банком реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення.