Бізнесу готують підвищення тарифів на воду. Скільки доведеться платити

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підтримала для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 8 травня, передає Укрінформ.

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Якими будуть тарифи

З 1 червня пропонується встановити наступні оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 11,88 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 9,36 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 6,87 грн;

«Львівводоканал» — 9,02 грн;

«Чернівціводоканал» — 10,26 грн;

«Київводоканал» — 9,66 грн;

«Дніпроводоканал» — 11,52 грн;

«Житомирводоканал» — 17,52 грн;

«Черкасиводоканал» — 10,51 грн;

«Харківводоканал» — 9,88 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 30,36 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 22,88 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 17,45 грн;

«Львівводоканал» — 20,04 грн;

«Чернівціводоканал» — 23,86 грн;

«Київводоканал» — 21,42 грн;

«Дніпроводоканал» — 23,92 грн;

«Житомирводоканал» — 32,77 грн;

«Черкасиводоканал» — 20,19 грн;

«Харківводоканал» — 22,87 грн.​

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонують встановити для ПрАТ «Енергоресурси» — 53,39 грн за 1 кубометр.

Найвищий тариф на водовідведення — КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (41,3 грн за 1 кубометр).