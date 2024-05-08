Платформа Mash оголосила про закриття

Постачальник інфраструктури Bitcoin Lightning Network Mash оголосив про те, що повністю згорне діяльність із 17 травня 2024 року. Користувачам порекомендували вивести всі кошти з платформи до цього моменту, пише Incrypted.

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Що відомо

«Ми цінуємо всю вашу підтримку протягом останніх кількох років і плануємо повернутися найближчим часом після переосмислення того, що ми створюємо», — сказано в публікації.

Для виведення коштів користувачі можуть вдатися до будь-якого криптогаманця, який підтримує Bitcoin Lightning Network.

У команді проєкту навели як приклад такі з них: Cash App, Mutiny Wallet,Kraken Zeus, Breeze, ZBD, Phoenix.

Зазначимо, Mash — це розробник платіжної системи на базі моделі «pay-as-you-enjoy» («плати за те, що сподобалося»). Продукт компанії орієнтований на творців контенту.

У червні 2022 року студія закрила посівний раунд на $6 млн під керівництвом фірми Castle Island Ventures. CEO останньої Нік Картер так прокоментував його:

«Монетизація онлайн-контенту сьогодні повністю порушена. Як масштабована, ефективна і високодеталізована система, Bitcoin Lightning Network ідеально підходить для розв’язання цієї проблеми, а Mash прекрасно використовує її».

Згідно з пресрелізом, глобальною метою проєкту було «усунути бар'єри» в системі споживання онлайн-контенту. Зокрема, це передбачає заміну систем підписки на біткоїн-інфраструктуру, щоб усунути посередників і зробити її ефективнішою.

Однією з можливостей платформи був попередній перегляд контенту перед його купівлею. Також вона пропонувала вбудований криптогаманець для оплати.