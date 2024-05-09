Криптобіржа-банкрут FTX поверне гроші майже всім клієнтам

Збанкрутіла 2022 року американська криптовалютна біржа FTX поверне гроші майже всім клієнтам, пише MarketWatch з посиланням на судові документи.

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Заборгованість FTX перед кредиторами

Заборгованість FTX перед кредиторами становить близько $11,2 млрд, розмір коштів на покриття боргу — $14,6−16,3 млрд.

З коштів, що залишилися, біржа має намір виплатити кредиторам відсотки. Для більшості ставка становитиме 9%.

Клієнти та кредитори, які претендують на $50 тис. або менше, отримають близько 118% суми. Виплати торкнуться близько 98% клієнтів.

FTX знайшла кошти для виплат за рахунок монетизації активів, в основному інвестицій афілійованих з нею Alameda та FTX Ventures, та судових позовів.

Нагадаємо

Наприкінці квітня FTX провела розпродаж Solana нижче за ринкову ціну. Компанія реалізувала 1,8 млн SOL за курсом близько $100.

За підсумками попереднього аукціону адміністратори біржі продали монети на $1,9 млрд з дисконтом у 62% (25−30 млн SOL по $64), викликавши обурення у кредиторів.

План передбачає повну виплату всім недержавним кредиторам на основі вартості їх вимог, визначеної судом, а також угоду про субординацію з державними кредиторами, яка дозволить сплачувати борг за ставкою 9%.

Пропозиція FTX передбачає кілька угод та угод, зокрема з Податковою службою США, Мін'юстом, CFTC та іншими регуляторами.

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Слухання щодо обговорення плану призначено на червень.

Майданчик збанкрутував у листопаді 2022 року, на той момент він був третім за розміром криптовалютною біржею у світі.

Ексголову FTX Сема Банкмана-Фріда у березні засудили до 25 років ув'язнення за присвоєння клієнтських коштів.