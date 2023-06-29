Якщо детектор підтвердив справжність купюри, відмовити в обміні не мають права

Кількість скарг на відмову банків приймати старі купюри доларів почала зменшуватися. Однак, у регіонах такий обмін здійснити все ще проблематично. Тому Нацбанк готується до перевірок. Про ситуацію на ринку валютообміну та ключові проблеми фінансового сектору голова НБУ Андрій Пишний розповів Дзеркалу тижня. «Мінфін» обрав головне.

Про стрес-тести банків

Ми розпочали оцінку стійкості, яку проводитиме безпосередньо Національний банк. Із травня розпочався перший етап — процес оцінки якості активів банків. Він охоплює 90% усіх активів системи, адже оцінку проходять 20 найбільших банків.

Після оцінки активів і застав, на другому етапі передбачена екстраполяція результатів на кредитний портфель, що залишився. І, власне, третій етап — оцінка стійкості бізнес-моделей за базовим сценарієм та визначення обсягу докапіталізації й інших подальших кроків, які потрібно буде зробити банкам.

У 2024 році, як тільки ризики у сфері безпеки дозволять, згідно з домовленостями з МВФ, має відбутися оцінка за участю незалежних експертів. До цього, відповідно, має бути виконано оцінку стійкості. Розраховуємо, що до квітня 2024 року вийдемо з банками на розуміння плану заходів, який банки мають виконати до 2026 року — тобто у досить комфортному темпі.

Про можливу націоналізацію Сенс Банку

Закон, ухвалений у парламенті та днями підписаний Президентом, стосується всіх системно важливих банків, акціонери яких перебувають під санкціями. Він спрямований на підтримку фінансової стабільності та дає Нацбанку важливий інструментарій для того, щоб застосувати заходи впливу у разі, якщо існує загроза правам вкладників та кредиторів системно важливого банку, акціонери якого перебувають під санкціями.

Звичайно, ми бачимо повідомлення, які надходять від акціонера про прагнення продати банк. Але власники значної частки зараз перебувають під впливом санкцій — як міжнародних, так і національних. Ці санкції блокуючі, відповідно, не передбачають можливості розпоряджатися активами. Тому Нацбанк не вважає за можливе до того часу, доки рішення РНБО діє, розглядати питання, пов'язані з відчуженням.

Про банки та обмінники, які не приймають старі долари

По-перше, аморально та неприпустимо, особливо в умовах війни, змушувати громадян обмінювати 100 «білих» доларів на 90 «синіх» чи вимагати додаткову комісію. Усі долари США, випущені з 1914 року, є дійсними. «Білі» або «сині» — вони все одно «зелені». Їх вартість визначає номінал та обмінний курс. Все. Жодних додаткових комісій за обмін справжньої валюти, залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску, не передбачено.

По-друге, громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадані «пошкодження/знос». Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може «на око» оцінювати справжність банкнот або їхній стан, і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції.

По-третє, будь-який «креатив» у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку чи ігнорування наших вимог призведе до неминучої та адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, «малюючи» комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботу мережі, учасники валютообмінного ринку стикаються з ризиком не тільки неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії.

Це питання у НБУ на особливому контролі. Ми декілька разів зустрілися з банками та небанківськими установами, вислухали позиції, довели до них рішення НБУ та переконалися, що ми однаково розуміємо проблематику.

Ми повідомили про те, як бачимо комплексне врегулювання проблеми, чого чекаємо від ринку, і попередили, що справді уважно стежимо за ситуацією.

Зокрема, щодня оперативно моніторимо звернення та скарги громадян щодо проблем із обміном готівкової валюти. Я особисто відвідав не один обмінний пункт та зміг на власному досвіді оцінити проблематику.

Читайте також: Боржникам знову блокують рахунки: як зняти арешт з карти

Після ухвалення наших рішень кількість таких звернень значно зменшується, особливо скарг на банки. Є відчутні відмінності між Києвом та регіонами. При цьому НБУ вже враховує отримані скарги для планування та проведення перевірок. У разі підтвердження фактів системних порушень нехай не ображаються.