До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та у продажу.
8 травня 2024, 17:23
Курс валют на вечір 8 травня: євро та долар зросли на міжбанку
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Відкриття 8 травня
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Закриття 8 травня
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Зміни
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39,22/39,25
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39,38/39,42
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16/17
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42,14/42,17
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42,34/42,37
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20/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,30−39,75 грн. Євро купують за 42,27 грн, а продають за 42,83 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,75−39,85, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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