Офіційний курс: НБУ знизив гривню на вісім копійок

Національний банк України встановив на 9 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,3828 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 9 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,31 грн. Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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