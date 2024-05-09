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9 травня 2024, 8:43

Ukraine Facility: Посли країн-членів ЄС підтримали план

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали план для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою Європейської комісії, повідомляє Мінекономіки.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали план для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою Європейської комісії, повідомляє Мінекономіки.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіТепер імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалено на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Тепер імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалено на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня. Найближчим часом також очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми.

«Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених у Плані реформ — ми виконали 12 індикаторів з 36, передбачених у 2024 році. Виконання п’яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні. І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Читайте: Україна отримала другий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

Фінансування України

За попереднім розрахунком, у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році — 12,5 млрд євро, у 2026 році — 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Нагадаємо

У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

Фінансування в рамках першої складової програми здійснюватиметься за виконання квартальних індикаторів, визначених у Плані для Ukraine Facility.

План визначає ключові реформи та напрями для інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також містить якісну систему прозорості, аудиту та контролю, які також будуть посилені в рамках передбачених реформ.

Європейська Комісія схвалила План для Ukraine Facility 15 квітня та запропонувала Раді ЄС ухвалити документ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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