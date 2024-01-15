Курс долара та євро припинили зростання: чи варто скуповувати валюту

Насамперед, це період розрахунку бізнесу з бюджетом за податками. Зазвичай, це страхує гривню на міжбанку, оскільки експортери охоче продають валюту на торгах, а в імпортерів після сплати податків залишається менше вільного гривневого ресурсу на купівлю валюти. У результаті, валютна пропозиція на торгах дещо зросте, а попит знизиться.

Наприкінці минулого року офіційний курс вперше перевищив значення 38 грн/$. Минулого тижня також вперше він пішов нижче цього значення. Як поводитиметься гривня цього тижня — розглянемо нижче. Цього тижня є декілька чинників, які суттєво впливатимуть на поведінку валютного ринку та курсовий тренд:

Війна вносить до цієї тенденції певні корективи, але, загалом, правило працює у поточних військових умовах.

По-друге, це інтервенції Нацбанку та психологічний настрій учасників ринку. Наприкінці грудня — першій декаді січня курсу був «розігрітий» до рівнів майже 38,3 гривень за долар на міжбанку і до 39,20−39,50 гривень за долар і вище — в обмінниках. Нацбанк із другої половини минулого тижня нарешті почав грати «на зниження» під час своїх інтервенцій, і не лише «притиснув» зростання курсу, а й розгорнув тренд на зниження котирувань міжбанку до позначки 38 гривень і навіть трохи нижче.

Усі учасники ринку розуміють, що в поточній ситуації НБУ практично керує курсовим трендом за доларом на міжбанку своїми цінниками інтервенцій, але він не є настільки ефективним у своєму впливі на поведінку готівкового ринку. Розрив між котируваннями міжбанку та готівкового ринку поки що досить великий — близько 1 гривні та вище.

Хоча ще не так давно, Нацбанк ставив за мету саме максимальне зближення котирувань різних сегментів валютного ринку і «дожимав» цю різницю до 40−50 копійок. Нинішнє збільшення цього розриву між валютним міжбанком та курсами обмінників говорить про те, що ринок досить скептично дивиться на перспективи гривні, навіть короткострокові, і продовжує активно скуповувати валюту.

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Це добре видно як за обсягами операцій на міжбанку (нагадую, що основну частину угод із купівлі валюти забезпечує своїм продажем Нацбанк, а не інші учасники ринку), так і за динамікою купівлі/продажу валюти населенням (де йде постійне перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здавання):

Безготівковий валютний ринок (12 місяців):

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Тому від ефективності механізмів впливу НБУ не лише на поведінку курсу на міжбанку, а й на готівковому ринку, багато в чому залежатимуть настрої учасників ринку в коротко- (до 1 місяця) та частково середньостроковій (з горизонтом до 3 місяців) перспективі. На триваліші терміни (до 6 місяців — 1 рік) вплине інший фактор. Про нього нижче.

Для стратегічного розуміння ситуації з гривнею важливі остаточні цифри з міжнародної фінансової допомоги у 2024 році. Поки що, на жаль, остаточної конкретики щодо обсягів допомоги від США та Європи немає.

Хоча позитивні сигнали від деяких країн вже є (та ж сама Німеччина, Великобританія, прибалтійські країни, Норвегія та багато інших), що вселяє оптимізм в урядовців та Нацбанк. Є певні позитивні зрушення і щодо конфіскації заморожених активів росії на користь України.

Але доки не складеться загальний пазл, чинник невизначеності негативно впливатиме на настрої учасників валютного ринку і активно підхоплюватиметься спекулянтами для розгойдування курсу. Насамперед, готівкового.

Поки що Нацбанку доведеться постійно бути присутнім на ринку, щоб частково згладжувати курсові коливання. Ресурси та всі інструменти в нього для цього є, але важливо, щоб Нацбанк вчасно реагував на періоди небезпечних розгойдувань курсу, що зароджуються. Посадовці НБУ кажуть, що регулятор переходить до фази збільшення курсових вагань на ринку. Проте, зараз для таких змін не найкращий час.

Адже бізнес за такого сценарію розвитку подій відразу закладатиме до своїх цінників на товари та послуги максимально можливе в його розумінні зростання курсу. Це призведе до додаткового інфляційного тиску на економіку, українського споживача та всього ринку, платоспроможність якого зараз і так дуже низька.

Тому від майбутніх найближчим часом новин із США та Європи щодо розмірів та графіків фінансової та військової допомоги багато в чому залежатимуть дії практично всіх суб'єктів валютного ринку України — від держсектора, приватного бізнесу та до населення.

Проведення Мінфіном чергового аукціону з розміщення ОВДП спрацює на користь підстрахування для гривні. 17 січня Мінфін має погасити лише один випуск облігацій на 2,5 млрд гривень і відсотки за 3 випусками у гривні. А розміщувати 16 січня посадовці планують досить привабливі для інвесторів (насамперед, банків) гривневі та валютні ОВДП в євро на суму в гривні в межах 11 млрд і на 100 млн євро:

З огляду на динаміку 2023 року зі 150%-ним роловером (перекладання інвесторами коштів від погашення попередніх випусків облігацій у нові папери), цей аукціон має всі шанси забезпечити чистий приплив коштів до бюджету в еквіваленті, щонайменше, 6,5−8 млрд гривень навіть із наступними виплатами Мінфіну 17 січня. Відтік коштів із рахунків інвесторів із банківської системи на рахунки Держказначейства, як оплати за куплені на аукціоні ОВДП, у будь-якому випадку, знизить тиск гривневого навісу на валютний ринок і спрацює на користь гривні.

Початок нового періоду обов'язкового резервування коштів на коррахунках банків у НБУ (загальний норматив у банківській системі складає з 11.01.2024 до 10.02.2024 суму в 354,054 млрд гривень) змусить банки (особливо держбанки та банки з іноземним капіталом) заморожувати більше коштів на своєму коррахунку в НБУ, що також знизить тиск надмірної гривневої ліквідності на валютний ринок.

Тому, як і минулого тижня, попри певне посилення психологічного, економічного та військового тиску на курс гривні, Нацбанк має всі можливості утримувати ситуацію під повним контролем на міжбанку і, частково, на готівковому ринку.

Моя думка: нещодавня швидка девальвація гривні — і так уже досить сильний виклик для української економіки в умовах війни. Тому Нацбанк найближчими днями тестуватиме, як поводиться держсектор, бізнес і населення в нових курсових реаліях. У разі значних диспропорцій регулятор намагатиметься нівелювати можливі перекоси на валютному ринку за рахунок цінників своїх інтервенцій.

Наразі проведення нового етапу девальвації гривні та провокування ще більшого розкиду котирувань міжбанку та готівкового ринку загрожує, в результаті, для НБУ додатковими втратами резервів, перетіканням гривневих ресурсів частини вкладників банків у валюту, створенням передумов для подальшого зростання цін та зниженням довіри населення до гривні. А це точно не входить до планів Нацбанку.

Тому зараз я не очікую на черговий розгону курсу, оскільки негативу від цього кроку для економіки на цьому етапі буде набагато більше, ніж позитиву у вигляді зростання надходжень до бюджету від митних та податкових зборів, прив'язаних до курсу.

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Прогноз курсу долара та євро на 15−19 січня

Міжбанк:

Долар. Попит на валюту продовжуватиме перевищувати пропозицію, що змусить НБУ щодня виходити на торги з інтервенціями. З огляду на те, що Нацбанк зараз закриває до 60%-70% обсягу всього продажу долара на міжбанку, цінники його інтервенцій і формуватимуть як офіційний, так і безготівковий ринковий курс американської валюти в Україні.

За моїм прогнозом, у період 15−19 січня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,70 — 38,30 гривень.

Євро. Співвідношення євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,084 до 1,1040 доларів за євро. У цьому випадку курс євро на міжбанку перебуватиме в межах від 40,86 до 42,28 гривні.

Готівковий ринок:

Останні декілька тижнів на ринку склалася досить складна ситуація: від швидкого зростання курсу міжбанку до майже 38,3 гривень до просідання періодично нижче від психологічної позначки в 38 гривень. З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Різниця між курсом міжбанку та курсами готівкового ринку в межах до 1 гривні і вище за доларом і євро поки що збережеться.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у період із 15 до 19 січня перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 37,50 до 39,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,60 до 39,20 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 43,30 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде дещо вужчим — від 41,50 до 43,10 грн.