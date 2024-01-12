Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
12 січня 2024, 16:33
Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів
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«Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових», — сказав він у Києві.
Візит Сунака до Києва
Сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Джерело: Мінфін
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