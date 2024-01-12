Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 2,5 мільярда фунтів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських військових», — сказав він у Києві.

Візит Сунака до Києва

Сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.