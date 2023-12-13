Норвегія виділить Україні додаткові $800 мільйонів до кінця року

Норвегія збільшить допомогу Україні у 2023 році на $800 млн. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

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Він висловив сподівання, що Зеленський «залишить Осло з потужним почуттям підтримки, яку ви отримаєте від Норвегії, норвезького парламенту та наших норвезьких колег».

«У нас є підтримка обох партій, у нас п'ятирічний пакет, який підтримує вашу оборону, вашу економіку та зусилля з відновлення. І буквально цього ранку ми дізналися, що Україна була під атаками російських ракет, і вам потрібна вся підтримка для того, щоб обороняться. Сьогодні Норвегія оголошує додаткову чітку підтримку Україні», — зазначив голова уряду Норвегії.

Він заявив про намір надати Україні $1 млрд у 2023 році на зарплати медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам.

«Цей рік скоро закінчується, і ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку майже на $800 млн на цей рік», — сказав Стьоре.

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«Ми також намагаємося посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми також нарощуємо наше співфінансування з європейськими партнерами оборонної промисловості, щоби виробляти більше боєприпасів для українських Збройних сил», — додав він.