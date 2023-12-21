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21 грудня 2023, 13:14

Німеччина надала Україні «зимовий» пакет допомоги на 88 млн євро

Німеччина через Європейське енергетичне співтовариство передала Україні «зимовий» пакет допомоги на понад 88 млн євро. Про це повідомили у німецьких міністерствах економіки і захисту клімату та закордонних справ, передає Укрінформ.

Німеччина через Європейське енергетичне співтовариство передала Україні «зимовий» пакет допомоги на понад 88 млн євро.
Фото: depositphotos.com

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Деталі

«Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі), а федеральне Міністерство закордонних справ — 34,2 млн євро», — йдеться у заяві.

Обидва міністерства нагадують, що в другу зиму загарбницької війни російська авіація продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, серед іншого, для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України.

Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.

Інша частина коштів буде використана для проєктів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.

Джерело: Мінфін
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