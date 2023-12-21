Німеччина надала Україні «зимовий» пакет допомоги на 88 млн євро

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«Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW (німецький державний банк, який за дорученням німецького уряду фінансує програми розвитку у всьому світі), а федеральне Міністерство закордонних справ — 34,2 млн євро», — йдеться у заяві.

Обидва міністерства нагадують, що в другу зиму загарбницької війни російська авіація продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, серед іншого, для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України.

Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом.

Інша частина коштів буде використана для проєктів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.