Долар за 45,10 та нові спреди: із якими цінниками відкриються обмінники цими вихідними

Українці звикають до долара за 45 гривень, але мало хто розуміє реальну ціну цієї стабільності. Доки Близький Схід підвищує ціни на нафту до $100, а ФРС США жорстко підвищує ставки, світовий валютний ринок лихоманить. Щоб захистити гривню від глобального шоку та інфляційного вибуху, Нацбанк змушений заливати міжбанк грошима, спалюючи до $1,4 млрд резервів щотижня. Аналізую, які цінники в результаті напишуть цими вихідними обмінники .

Цього тижня світовий валютний ринок за парою євро/долар зазнав підвищеного стресу, що позначилося і на поведінці курсу євро в Україні. Вирішальну роль відіграли два чинники:

Ескалація війни на Близькому Сході у поєднанні з погрозами єменських хуситів повністю заблокувати постачання нафти Саудівською Аравією. У результаті ціна нафти марки Brent впевнено закріпилася понад психологічний поріг у $100 і на момент написання статті перебуває в межах $103−104 за барель.

Вартість нафти Brent

Підвищення ключової ставки Федрезервом США на тлі зростаючої інфляції. До 90% аналітиків прогнозували таке рішення регулятора і ринок заклав такий сценарій до актуальних на той момент котирувань пари євро/долар у межах 1,152−1,157 доларів за євро. Проте інтрига довкола цього питання залишалася до виступу голови ФРС США Кевіна Ворша.

Читайте також: ФРС США та ЄЦБ підвищили ставки: що буде з дохідністю валютних депозитів та ОВДП

Різке просідання котирувань євро ввечері 16 вересня стало першою реакцією ринку на коментарі голови Федрезерва, за словами якого, найближчим часом інфляція залишиться головною проблемою для економіки США, і американський регулятор послідовно з нею боротиметься.

Динаміка пари євро/долар

Нервовість інвесторів добре видно також на поведінці цін на золото 15−16 вересня. У цей період його котирування посилили волатильність, а потім просіли до рівнів близько $4 260 за унцію на перших новинах від Федрезерва щодо відсоткових ставок. Але вже протягом наступного дня на тлі підвищення інтересу консервативних гравців і центробанків до купівлі золота, що подешевшало, його цінники повернулися до рівнів близько $4 366 за унцію. Це знову підтвердило репутацію золота, як одного із найкращих у світі «захисних» активів.

Динаміка ціни золота

Заради справедливості, варто зазначити, що коментарі голови Федрезерва Кевіна Ворша щодо стану американської та світової економіки дещо заспокоїли інвесторів. Проте корекція як за парою євро/долар, так і за золотом тривала до вечора 17 вересня, що говорить про важливість цього рішення американського регулятора.

Зрештою маємо два вересневі рішення європейського та американського регуляторів щодо підвищення на 0,25% річних своїх ставок:

10 вересня ЄЦБ підвищив ключову ставку до 2,5−2,9% річних;

16 вересня ФРС США збільшив ключову ставку до 3,75−4% річних.

Підвищення ставок Федрезервом спрацювало на ситуативне зміцнення позицій долара щодо євро, оскільки після цього частина інвесторів почали перевкладати кошти в американські активи із більшою дохідністю, порівнюючи з європейськими паперами. Дорога нафта лише посилила попит на американську валюту на всіх сегментах світового фінансового ринку.

Проте, я вважаю, що подібний розклад — радше, ситуативна реакція ринку на те, що відбувається, і за рахунок більшої прогнозованості ЄЦБ незабаром євровалюта відіграє в долара втрачені позиції.

В Україні НБУ 17 вересня також підвищив свою облікову ставку до 16% річних. Ключове в меседжах ринку від Нацбанку — очікування подальшого розкручування інфляції протягом найближчих декількох місяців через наслідки війни в Україні та на Близькому Сході.

Тому, щоб мінімізувати інфляційні ризики, всі основні курсові стреси на валютному ринку цього тижня продовжував згладжувати Нацбанк. Він практично щодня закривав весь обсяг валюти, якої бракує, на міжбанку, не даючи котируванням долара сильно зростати.

Але подібна умовна стабільність курсу гривні коштує Нацбанку дорого. Щотижневі витрати резервів становлять зараз $1 млрд — 1,4 млрд. Однак це вимушений захід: надто залежні показники інфляції в Україні від курсового чинника та вартості енергоносіїв. Сильна девальвація гривні за подібних умов — шлях до подальшого зростання цін, що чудово розуміють у Нацбанку.

На тлі зростання внутрішнього попиту на валюту та підвищеної волатильності зовнішніх ринків із 14 до 18 вересня долар при продажу на міжбанку подорожчав на 19,5 копійок — із ранкових котирувань понеділка 44,485/44,515 до 44,68/44,71 до вечора п'ятниці, а ось євро подешевшав майже на 18 копійок — із 51,3979/51,4192 до 51,2166/51,2421 гривень.

При цьому готівковий ринок не надто поспішав реагувати на зміни міжбанку і поводився досить стримано. В результаті цінники продажу готівкового долара ввечері в п'ятницю перебували в межах 44,80−45,05 гривень, і євро — в межах 51,95−52,05 гривень.

Цими вихідними більшість обмінників фінкомпаній та відкритих у суботу та неділю відділень банків продовжать працювати у форматі «з обороту». Але для мінімізації своїх валютних ризиків вони розширять спред між купівлею та продажем долара в межах до 20−25 копійок та 20−60 копійок за євро. Збережеться також практика виставлення окремими мережами обмінників спреду і до 1 гривні — як за доларом, так і за євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 19−20 вересня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків, що працюють вихідними, перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,40 до 44,70 гривень і продаж від 44,80 до 45,10 гривень.

Курс готівкового євро перебуватиме в межах: прийом від 51,30 до 51,65 гривень та продаж від 51,70 до 52,10 гривень.

Як і всі робочі дні тижня, цими вихідними частина обмінників може ще скоригувати розраховані мною цінники на плюс-мінус 5−7 копійок як за доларом, так і за євро, залежно від наявності у них вільних обсягів гривні та валюти, а також своїх індивідуальних завдань.